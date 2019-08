Zorro a 100 ans : retour sur une icône culturelle qui aura marqué des générations

Le cavalier qui surgit hors de la nuit fête ses 100 ans vendredi. Avec plus de 50 films et séries à son actif, le justicier est devenu culte.

Zorro souffle ses cent bougies ! Le célèbre justicier masqué vêtu de noir qui combat l'injustice dans la ville de Los Angeles, en Californie espagnole au sein de la Nouvelle-Espagne, est né le 9 août 1919 sous la plume de Johnston McCulley. Sa première aventure, Le fléau de Capistrano, a d’abord été publiée en feuilleton dans la gazette illustrée américaine All-Story Weekly. Johnston McCulley en écrira une soixantaine d'autres.

Depuis, le héros masqué est devenu une icône culturelle majeure, au même titre que Tarzan ou Superman. Il a surtout marqué des générations à travers la série télévisée, produite par les Studios Disney. Au total, 78 épisodes ont été tournés de 1957 à 1961, toujours diffusés sur France Télévisions. Une série qui a offert à Zorro une immense popularité, plus que les romans de Johnston Mc Culley ou les adaptations cinématographiques.

Zorro, inspiré d'un aventurier irlandais ?

Son nom, entré dans le langage courant, désigne celui qui se dresse contre l'injustice. Les personnages réels historiques qui ont pu inspirer McCulley ne manquent pas : bandits au grand coeur, justiciers, hors la loi redresseur de torts... Mais pour Michèle Roussel, auteur de Zorro : L'emblème de la révolte, publié aux éditions Yris, c'est du côté de William Lamport, un aventurier irlandais du XVIIe siècle, que l'auteur est allé chercher l'inspiration. C'est d'ailleurs aussi la thèse d'un universitaire italien : "Quand William Lamport est arrivé au Mexique, il y avait énormément d’Indiens et de Noirs qui étaient réduits à l’esclavage".

Selon elle, "lui qui était un Irlandais qui autrefois avait combattu l’Angleterre, il ne supportait pas de voir les êtres humains plus maltraités que les animaux, et il entreprit justement d’avoir des tas d’actions la nuit surtout pour pouvoir ne pas être découvert etc. Il a mené un peuple, tel un chef de guerre."

Cinquante-cinq films à la gloire du vengeur masqué

Zorro, figure du combat contre la cruauté et la corruption, est un héros proche du peuple. Au cinéma, on recense 55 films de Zorro. La première adaptation est la version muette, réalisé en 1920 avec l'acteur Douglas Fairbanks. Il y en aura beaucoup d'autres avec des grandes stars. Alain Delon s'y est lui aussi essayé en 1975, dans une version qui ne restera pas inoubliable.

C'est finalement Martin Cambpell en 1998 qui redonne un souffle nouveau à Zorro au cinéma avec le jeune Antonio Banderas, dans Le Masque de Zorro. L'acteur Antonio Banderas espagnol remettra la cape et le masque en 2005 pour une suite, dans La légende de Zorro.

La BD, le cinéma d'animation, les jeux vidéo et la chanson ont aussi copieusement exploité l'image de Zorro, comme Henri Salvador en 1964.

En Colombie et aux Philippines, de nouvelles séries consacrées à Zorro ont été récemment tournées. Un projet, avec l'acteur mexicain Gaël Garcia Bernal, serait en préparation à Hollywood. La signature de Zorro reste encore et toujours, 100 ans après la création du personnage, une valeur sûre.