PNL et Netflix : que cache cette collaboration mystérieuse annoncée pour le 5 juillet ?

Le duo de rappeurs PNL dévoile dimanche 5 juillet à 20h un projet sur la plateforme de VOD Netflix. De quoi s’agit-il ? Vraisemblablement d'une captation de concert de la tournée de PNL en 2017. Voici pourquoi.

Le cirque dure depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et comme à leur habitude, les maîtres du marketing PNL, qui oeuvrent depuis le début en toute indépendance, font durer le suspense. Et comme toujours, les fans sont sur les charbons ardents : on peut compter sur eux pour être au rendez-vous derrière leurs écrans branchés sur Netflix dimanche 5 juillet à 20h.



C’est à cette date que les deux frères des Tarterêts leur ont donné rendez-vous pour un mystérieux projet qui, selon toute vraisemblance, sera la captation d’un concert de 2017 à Bercy sur la tournée Dans la légende. On vous rembobine tout ce qui nous a mené à cette conclusion.

Coup d'envoi du teasing PNL x Netflix

Mercredi 24 juin, PNL, dont on était sans nouvelle depuis le report de leur tournée 2020 pour cause de Covid-19, annoncent un mystérieux projet avec Netflix en publiant sur Twitter un teasing de 5 secondes. Au même moment, Netflix diffuse un teasing réciproque indiquant sobrement QLF, le sigle et cri de ralliement de PNL (qui signifie Que La Famille).

Les spéculations et les rêves les plus fous de leurs admirateurs décollent : une série avec Ademo et N.O.S. ? Un documentaire sur les deux frères aux millions d’albums vendus qui n’ont jamais accordé d’interview ?

Un courrier très spécial

Deuxième étape du coup de com', vendredi 26 juin, avec la diffusion par les deux rappeurs d’une courte vidéo montrant un garçon glisser du courrier dans des boîtes aux lettres. Des boîtes sur lesquelles sont inscrits quelques titres de chansons de PNL en lieu et place de noms de famille. On distingue notamment Ohlala, Luz de Luna, Le Monde ou rien, Dans la Légende, à côté de numéros.



On comprend qu’il s’agit sans doute d’une setlist de concert. Et au vu des titres, d’un concert de la tournée de Dans la légende, qui avait rempli notamment l’Accor Arena de Bercy (Paris) durant deux soirs de suite les 21 et 22 novembre 2017.

Une place de concert enigmatique

Troisième round, des fans découvrent supposément dans les filtres instagram du compte de PNL (supprimés depuis), la date et l'heure exacte de leur collaboration avec Netflix : dimanche 5 juillet à 20h. Depuis, des fans et des comptes-relais du groupe disent avoir reçu des courriers énigmatiques contenant de fausses places de concerts de PNL de la tournée Dans la légende siglées Netflix, en date du dimanche 5 juillet 2020. Dotées d'un QR code, elles confirment l’idée d’une captation de concert.

J'ai recu ca dans ma boite aux lettres ce matin, le teasing est incroyable, ca va etre grandiose @abdelcameleon #DLL #DLLTour pic.twitter.com/KOx9LO9QLm — Tayem (@Kiil_am) June 29, 2020

Une date qui a du sens

Il se trouve que le 5 juillet 2020 devait être la première des quatre dates de PNL prévues cet été à l’AccorArena de Bercy à Paris. Ademo et N.O.S. devaient y défendre leur dernier album Deux frères, qui a fait couler beaucoup d’encre l’an dernier et les a hissés au top, y compris de la Tour Eiffel avec le clip du single Au DD. Mais les dates de concerts des 5, 6, 17 et 18 juillet 2020 ont été, en raison de la pandémie de Covid, reportées aux 22, 23, 25 et 26 février 2021.

En attendant, en guise de consolation, et sans certitude absolue, on peut avancer que Netflix diffusera sans doute dimanche une captation d’un des deux concerts de novembre 2017 à Bercy, qui a justement fait l'objet d'un film projeté à une date unique à La Géode (Paris) fin novembre 2018. Le concert de Bercy auquel nous avions assisté était en tout cas inoubliable, tant pour sa scénographie, superbe et inédite, que pour la ferveur des fans et l’interaction avec N.O.S. et Ademo, extrêmement à l’aise malgré l’enjeu.

PNL avec l'hymne DA" en final (avant rappel) hier soir à Bercy avec tout le crew sur l'avancée de scène. #PNL pic.twitter.com/jbFGfjppm2 — Laure Narlian (@Nijikid) November 22, 2017

PNL ayant toujours soigné ses clips vidéo, on peut s’attendre à en prendre plein les yeux. En espérant que quelques images en coulisse viennent agrémenter le film, à moins que ne lui soit ajoutée une dimension interactive façon webdoc ou jeu vidéo... Quant à la date choisie, le 5 juillet, elle n’est peut-être pas tout à fait innocente pour les deux Français nés de père corse et de mère algérienne : elle marque l’indépendance de l’Algérie en 1962. Et pour ne rien gâcher, le 5 juillet sera une nuit de pleine lune, Luz de Luna.