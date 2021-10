Omar Sy devient le premier acteur français à signer un contrat avec la plateforme Netflix

C'est le film Intouchables qui l'a fait connaître il y a dix ans aux Etats-Unis, mais c'est sans doute à un autre succès, la série Lupin, qu'il doit la signature de ce contrat inédit avec Netflix.

Sortie au début de l'année, cette version moderne des aventures du célèbre personnage de brigand élégant a été un énorme succès des deux côtés de l'Atlantique et au-delà. Adoubée par l'héritière de Maurice Leblanc et encensée par Sharon Stone, elle est "l'une des séries les plus populaires" de l'histoire de Netflix selon la plateforme.

Rien ne semble donc arrêter la deuxième personnalité préférée des Français et seul tricolore dans le classement du magazine Time des personnes les plus influentes de la planète, publié en septembre. À 43 ans, Omar Sy est aussi désormais le premier artiste français à signer un contrat avec Netflix sur plusieurs années. Sa société de production, basée à la fois à Paris et Los Angeles, va développer de nouveaux films avec la plateforme américaine, dans lesquels il jouera et qu'il produira.

Lupin star Omar Sy will develop, executive produce, and star in original feature films in an exciting multi-year partnership with Netflix! pic.twitter.com/LmbHXeJW1Q — Netflix (@netflix) October 12, 2021

Dans un communiqué commun, Omar Sy s'est dit "très heureux" de poursuivre sa relation avec Netflix et "impatient" de commencer leur nouvelle aventure.