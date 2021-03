Netflix teste l'envoi d'avertissements pour lutter contre le partage de comptes

Bientôt la fin du compte Netflix partagé par plusieurs personnes ? Sur Twitter, plusieurs utilisateurs de la plateforme ont expliqué avoir reçu des avertissements les invitant à "créer leur propre compte" lors de leur connexion au service de vidéo à la demande. Pour l'instant un simple test, cet avertissement pourrait être généralisé dans les prochains mois alors que l'entreprise américaine a récemment annoncé qu'elle avait passé la barre des 200 millions d'abonnés.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy