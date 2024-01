Moins de nouvelles séries et films mais plus d'investissements... Quelle est la nouvelle stratégie de Netflix ?

Le tournage d'Emily in Paris, la série à succès de Netflix, a enfin débuté après un long retard, suite à la grève qui a paralysé Hollywood l'année dernière. Ce mouvement des scénaristes et des acteurs, qui a duré six mois, est l'une des raisons pour lesquelles la plateforme américaine a proposé moins de contenus en 2023. L'industrie du divertissement était à l'arrêt, donc les plateformes n'ont pas pu grossir leurs catalogues autant qu'elles le prévoyaient. L'année 2024 sera encore plus calme, car les effets de la grève se feront véritablement ressentir à ce moment-là.

Mais ce n'est pas la seule explication du recul du nombre de programmes fabriqués par Netflix l'an dernier. La plateforme a mis en ligne 705 nouveaux contenus originaux en 2023, contre 840 un an plus tôt. Dans le détail, cela donne 28 films, 34 séries, 72 documentaires et émissions en moins. Les trois derniers mois, la liste de nouveautés était même la plus faible depuis cinq ans. Et ça, c'est le signe d'une nouvelle stratégie du leader de la vidéo à la demande.

Réduction du nombre de films, augmentation des investissements

La question se pose : avec cette stratégie, Netflix cherche-t-elle à réaliser des économies ? La réponse est non car Netflix se rend compte que même quand elle sort moins de choses, les abonnés ne partent pas mais ils sont plus nombreux. La hausse des abonnés a été de 9 millions au troisième trimestre 2023, pour atteindre un total de 247 millions à travers le monde. Les consommateurs ne se sont même pas aperçus du coup de frein. Et pour cause : quand on a accès à 40 000 heures de programmes, on n'est pas en manque de choix. La plateforme a donc décidé de ne plus autant produire. Désormais, elle ne mettra en ligne que 25 à 30 films faits maison par an. Jusqu'à présent c'était une cinquantaine, environ un par semaine.

Cette décision n'est en effet pas prise pour des raisons financières : Netflix investira 17 milliards de dollars cette année, contre 13 milliards en 2023. L'entreprise ne veut pas dépenser moins, elle veut dépenser mieux. Les films et les séries auront davantage de budget, ce qui vise à améliorer leur qualité. Une philosophie à contre-courant de celles de ses concurrentes : Disney+ mettra ainsi deux milliards d'euros de moins dans ses contenus par rapport à l'année dernière, ce qui représente tout de même une enveloppe de 25 milliards de dollars. Mais la marque est déficitaire, contrairement à Netflix.