"Lupin" : braquage au mortier d'artifice sur le tournage de la série vendredi à Nanterre

Le tournage de Lupin, l'une des séries phares de Netflix, a fait l'objet d'un braquage avec des tirs de mortier d'artifice, vendredi après-midi à Nanterre (Hauts-de-Seine), a appris l'AFP de source policière. L'agression, qui a dû causer une belle frayeur à l'équipe, au sein de laquelle l'acteur Omar Sy se trouvait, s'est produite à 15 heures lors d'un tournage organisé dans le quartier Pablo-Picasso.



Une vingtaine de personnes encagoulées ont participé à l'attaque afin de voler du matériel. L'équipe a été agressée avec des tirs de mortier d'artifice, a précisé la source policière. Aucun blessé n'est à déplorer mais près de 300.000 euros de matériel a été dérobé.

Le tournage de "Lupin" reprendra "prochainement"

Contacté par l'AFP, Netflix a confirmé "l'incident" et a "assuré que la sécurité des équipes est une priorité". L'entreprise a ajouté "espérer pouvoir reprendre le tournage prochainement".



Omar Sy, qui participait le soir même à la 47e cérémonie des César comme remettant d'un trophée (et danseur-animateur, voir tweet ci-dessous), n'a rien laissé paraître de la mésaventure vécue quelques heures plus tôt. Après avoir conquis des dizaines de millions d'abonnés Netflix dans le monde, il a renfilé ses baskets de gentleman-cambrioleur pour la très attendue deuxième partie de Lupin, premier carton "made in France" du géant américain et remise à la page du pétillant héros créé en 1905 par Maurice Leblanc.