César 2022 : triomphe pour "Illusions perdues", hommage à Gaspard Ulliel... Retour sur cette 47e cérémonie

Avec sept César pour "Illusions perdues" et cinq pour "Annette", les deux films ont dominé une cérémonie forte en émotions avec un tapis rouge cinq étoiles. Valérie Lemercier et Benoît Magimel sont, eux, sacrés comme meilleurs acteurs.

Contrairement aux César catastrophiques de 2021, au plus haut de la crise sanitaire et de la désertification des salles de cinéma, la 47e cérémonie organisée vendredi 25 février a redoré le blason du 7e art français en distinguant deux grands films. Illusions perdues remporte sept trophées et Annette cinq, au milieu d'une pléiade de stars et de beaux moments dans un show très réussi, mené pour la dixième fois par le maître de cérémonie Antoine de Caunes. Franceinfo récapitule la soirée en dix moments choisis.

Le match "Illusions perdues" versus "Annette"

Le film llusions perdues de Xavier Gianolli, adaptation du chef-d'œuvre de Balzac, est le grand vainqueur de ces César 2022. Cette fresque acide sur la presse et ses dérives, qui a attiré plus de 870 000 spectateurs en France, a remporté sept de ses quinze nominations (un record), dont celui de meilleur film, du meilleur second rôle masculin pour Vincent Lacoste et du meilleur espoir masculin, décerné à Benjamin Voisin dans le premier rôle de Lucien de Rubempré.

Tout au long de la soirée, le film s'est disputé les meilleurs trophées avec l'opéra-rock Annette qui en a finalement remporté cinq, dont celui du meilleur réalisateur revenu à Leos Carax. Le réalisateur franco-américain de 61 ans est le premier à réaliser avec ce film le doublé César de la meilleure réalisation et Prix de la mise en scène à Cannes, où il était projeté en ouverture du dernier festival.

Au total, Léos Carax a vu son film récompensé d'une majorité de prix techniques (effets visuels, meilleur montage, meilleur son, meilleure musique originale). Celui de la meilleure musique originale, décerné au groupe Sparks, était plié et mérité d'avance. Ce qui a valu une interprétation en direct de So May We Start sur scène, le thème principal du film, sous les yeux éblouis d'Antoine de Caunes qui les avait découverts en 1976, alors qu'il n'était encore qu'un "enfant du rock".

Valérie Lemercier sacrée meilleure actrice

Aline s'est vu décerné un seul César, mais de marque, celui de meilleure actrice pour Valérie Lemercier dans le rôle-titre du vrai faux biopic de Céline Dion qu'elle a écrit et réalisé. Elle s'est adressée dans ses remerciements à sa "Mère Grand" en annonçant un film sur Martine Aubry. Tout elle !

Benoît Magimel remporte le César du meilleur acteur

C'est Benoît Magimel qui a été couronné meilleur acteur pour De son vivant d'Emmanuelle Bercot, un film où il semble avoir exorcisé ses propres démons à travers son personnage, malade et condamné. Une reconnaissance pour un acteur qui a toujours donné le maximum à l'écran, au risque de se brûler les ailes.

L'émotion de Xavier Dolan pour Gaspard Ulliel

Cela a été un des moments les plus émouvants de la cérémonie. Emu aux larmes, l'acteur-réalisateur Xavier Dolan a évoqué, dans une lettre écrite à la mère du comédien disparu, son désarroi face à la perte d'un être cher. Il a ainsi rendu hommage à Gaspard Ulliel qu'il avait fait tourner dans Juste la fin du monde. L'acteur, mort le 19 janvier dans un accident de ski à l'âge de 37 ans, avait reçu le César du Meilleur acteur en 2017 pour ce film.

Un hommage en images à Jean-Paul Belmondo

L'hommage à Jean-Pierre Belmondo, mort le 26 septembre 2021, réclamait plus un festival d'images que mille mots. Un magnifique montage a été projeté pendant la cérémonie est revenu sur l'immense carrière du comédien, en laissant place au rayonnement de l'acteur qui demeure une personnalité et un artiste solaire.

Isabelle Huppert couronne l'Australienne Cate Blanchett

Voir remettre un César d'honneur à Cate Blanchett par Isabelle Huppert est un grand moment de télévision et de cinéma. "Tu habites la planète cinéma", lui a déclaré l'actrice française dans un panégyrique, suivi d'un magnifique montage retraçant la carrière exceptionnelle de l'actrice australienne. Emue, cette dernière a eu un mot discret pour l'Ukraine, mais "priorité au cinéma comme l'a demandé Antoine de Caunes" en ouverture de la cérémonie, a-elle rappelé.

Une aide-soignante couronnée aux César

Le César de la meilleure actrice dans un second rôle, remis à l'aide-soignante Aïssatou Diallo Sagna, a permis de rendre hommage au personnel hospitalier durement éprouvé par la pandémie de Covid-19, période durant laquelle la réalisatrice Catherine Corsini a tourné La Fracture, son film-pamphlet consacré à la crise hospitalière en France.

D'une grande présence sur scène et dans le film, Aïssatou Diallo Sagna a confié être venue sur le "casting sauvage" du film "pour s'amuser", mais être aujourd'hui "très fière de représenter" sa profession.

"The Father", un film étranger très français

Le César du Meilleur film étranger avait des airs du meilleur film français réalisé hors du territoire, avec le britannique The Father du Français Florian Zeller, d'après sa pièce éponyme. La soirée couronne ainsi le récit d'un homme rongé par la maladie d'Alzheimer, interprété par un remarquable Anthony Hopkins.

Radios libres et panthère des neiges récompensées

La 47e cérémonie des César a par ailleurs couronné comme meilleur premier film Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona, sur la naissance des radios libres et d'une musique nouvelle en France au début des années 80. La Panthère des neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier, d'après le livre de Sylvain Tesson, a été élu Meilleur film documentaire. De son côté, Onoda d'Arthur Harari a été récompensé pour son scénario qui raconte la solitude d'un soldat japonais, resté oublié dans la jungle sans savoir depuis 1944 que la guerre est terminée.