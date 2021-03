"Lupin" avec Omar Sy : la bande annonce de la saison 2 dévoilée par Netflix

C’est confirmé : Lupin, dans l'ombre d'Arsène la série de Netflix portée par Omar Sy, aura bien une saison 2. Bien qu'aucune date de sortie n'ait été précisée, la plateforme vient d'en dévoiler la bande annonce et a indiqué le 28 janvier sur Twitter qu'elle serait disponible "cet été". Composée de cinq épisodes, réalisés par Ludovic Bernard puis Hugo Gélin, elle racontera la suite des aventures d’Assane Diop (Omar Sy), gentleman cambrioleur moderne, lancé à la recherche de son fils, enlevé et retenu par la riche famille Pellegrini.



"La quête de vengeance d’Assane contre Hubert Pellegrini a brisé sa famille", développe le communiqué de Netflix. "Le dos au mur, il doit maintenant réfléchir à un nouveau plan, même si cela signifie se mettre en danger."







Relecture moderne de l’œuvre de Maurice Leblanc, écrivain et créateur en 1905 du personnage de "gentleman cambrioleur" Arsène Lupin, la série créée par George Kay a connu un énorme succès sur Netflix, en particulier aux Etats-Unis, devenant l’une des plus regardées de la plateforme et la première série française a rencontrer un tel succès international (un mois après sa sortie le 8 janvier 2021, elle avait été vue par 70 millions de foyers dans le monde).