"Lupin, dans l’ombre d’Arsène" : Omar Sy gentleman-cambrioleur du 21e siècle dans une série familiale

Oubliez le monocle et la cape, le gentleman cambrioleur du XXIe siècle est un génie de l’informatique, en sweet-shirt ou en costard, mais ses tours sont toujours aussi malicieux. D’ailleurs, il ne s’appelle plus Arsène mais Assane, et c’est le personnage principal de la série Lupin, dans l’ombre d’Arsène, qui donne un coup de jeune au personnage culte créé par Maurice Leblanc en 1905.

Malgré des longueurs, la série créée par George Kay (Killing Eve) séduit pour son panache et de vraies bonnes idées scénaristiques. Les cinq premiers épisodes de la saison 1 sont diffusés sur la plateforme Netflix depuis 8 janvier. La date de sortie des cinq prochains n'a pas encore été annoncée.

L’histoire : Le père du jeune Assane Diop est mort il y 25 ans, après avoir été accusé d'un vol. Devenu adulte, Assane (Omar Sy) va s'inspirer de son héros, Arsène Lupin, pour tenter de prouver l’innocence de son père et le venger…

La série s'émancipe des romans

Vous l’avez compris du résumé, Lupin n’est pas une adaptation des romans de Maurice Leblanc plaqués à notre époque. Le protagoniste, devenu escroc professionnel, s’inspire des combines utilisées par Arsène Lupin dans ses aventures pour plumer les riches (mais seulement les méchants riches bien sûr) et mener son enquête.

La série se singularise donc des nombreuses adaptations déjà existantes d'Arsène Lupin : BD, manga, pièces de théâtre, films, séries télévisées… Cela lui permet également de s’émanciper des romans dont elle s’inspire tout en jouant avec les références.

Assane Diop (Omar Sy) convoite le "collier de la Reine" dans "Lupin" (épisode 1) sur Netflix. (EMMANUEL GUIMIER)

Lupin développe ainsi son propre univers et va explorer des thématiques sociales : les inégalités bien sûr, mais aussi le racisme, celui dont Assane est victime, comme son père l’a été avant lui. Et le héros va tourner ces préjugés à son avantage. "Ceux qui sont tout en haut, alors que nous on est tout en bas, ils ne nous regardent pas", explique Assane dès le début de l'épisode 1. Agent d’entretien, le cambrioleur va user de son "invisibilité" pour tenter de voler le collier de la Reine… au musée du Louvre !

Une histoire qui s'essoufle

Après un premier épisode rocambolesque - qui réussira même à berner le téléspectateur – l’intrigue principale se déploie avec l’enquête d’Assane sur la mort de son père. Les épisodes sont rythmés par des scènes d’action dignes d’Hollywood, avec la capitale en décor : course-poursuite sur les toits de Paris, cascade devant la pyramide du Louvre... On y retrouve la patte du réalisateur Louis Leterrier, qui a signé des blockbusters comme Le Transporteur ou Le Choc des Titans.

Shirine Boutella, Vincent Londez, Soufiane Guerrab dans "Lupin" saison 1. (Netflix France)

Malheureusement, l'intrigue s’essouffle sur la fin avec des flash-backs qui apportent beaucoup de longueurs et des pistes d'enquête parfois vite expédiées. Le scénario repose régulièrement sur les "combines" et déguisements qu’Assane utilise, s’inspirant toujours des aventures d’Arsène Lupin. Certains de ces tours de passe-passe sont bien amenés, d'autres - plus bancals - affaiblissent la magie.

Cette magie, nous la retrouvons néanmoins dans l'intérprétation enthousiaste d'Omar Sy. L'acteur, élu deuxième personnalité masculine préférée des Français en 2020, est impeccable dans le rôle de l'escroc dandy. Il donne la réplique à Ludivine Sagnier (qui joue son ex-femme) ou encore Nicole Garcia (épouse d’un puissant magnat de l'industrie et des médias). Un casting qui marche, bien pensé pour attirer le public familial visé par la production.

La fiche :

Créateur : George Kay

Genre : Drame / Policier

Acteurs : Omar Sy, Vincent Londez, Hervé Pierre, Ludivine Sagnier, Nicole Garcia

Pays : France / Etats-Unis

Durée : 5 x 45 min

Sortie : 8 janvier 2021

Plateforme : Netflix



Synopsis : Il y a 25 ans, la vie du jeune Assane Diop est bouleversée lorsque son père meurt après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Aujourd’hui, Assane va s'inspirer de son héros, Arsène Lupin - Gentleman Cambrioleur, pour le venger…