Bradley Cooper métamorphosé dans un biopic sur Leonard Bernstein en préparation pour Netflix

L'acteur et réalisateur américain s'apprête à incarner le légendaire chef d'orchestre et compositeur de "West Side Story", personnage très charismatique et icône de la musique du XXe siècle. Netflix a dévoilé lundi les premières images de ce film intitulé "Maestro" qui sortira sur la plateforme courant 2023.

Bradley Cooper (A Star is born, American Sniper) est en train de tourner pour Netflix un film consacré à l'un de ses plus illustres compatriotes, le compositeur, chef d'orchestre et pédagogue américain Leonard Bernstein (1918-1990) à qui l'on doit notamment la musique de West Side Story. Cooper est non seulement l'acteur principal de ce biopic intitulé Maestro, mais il en est aussi le réalisateur, encouragé par l'énorme succès de A Star is born (2018) qu'il avait mis en scène. L'actrice britannique Carey Mulligan (Drive, Une Éducation) interprétera le rôle de l'épouse de Bernstein, Felicia Montealegre.



Le film sortira sur Netflix courant 2023. La plateforme de streaming en a dévoilé les premières images lundi 30 mai, via les réseaux sociaux. Réparties sur deux tweets qui ont fait le tour de la toile, cinq photos, trois en noir et blanc de Cooper dans les habits d'un Bernstein jeune, et deux en couleur - les plus saisissantes - de l'acteur métamorphosé en Bernstein âgé, ont été postées sur Twitter, via deux comptes différents de la plateforme, dont l'un sur le compte Netflix global.





Au même moment, un autre tweet, posté sur le compte Netflix Films, a dévoilé une troisième photo en noir et blanc de ce mini-album teaser.





Ce que révèlent les photos postées lundi, c'est d'abord un travail de maquillage stupéfiant, particulièrement pour les scènes avec Leonard Bernstein dans ses années de maturité. Le compositeur, fumeur incorrigible, est mort à 72 ans seulement. Le tournage a démarré en mai. Initialement, c'est Steven Spielberg, auteur d'un remake très remarqué de West Side Story sorti fin 2021, qui devait assurer la réalisation du film. Il a proposé le rôle principal à Bradley Cooper, 47 ans. Mais ce dernier, qui avait très envie de se lancer dans l'écriture et la réalisation du projet, a su convaincre le cinéaste de lui confier aussi la mise en scène après lui avoir fait visionner A Star is born, rappelle le site de Première. Spielberg demeure au cœur du projet en tant que coproducteur avec Martin Scorsese, entre autres.

Cooper rêvait d'être chef d'orchestre

Depuis son enfance, Bradley Cooper, 47 ans, a toujours rêvé d'être chef d'orchestre, confiait-il dans un entretien relayé par le site de Variety (article en anglais) fin janvier 2022. Il connaît par cœur certains chefs-d'œuvre du grand répertoire classique, ce qui l'aidera à interpréter Bernstein, ardent, sur son pupitre de chef d'orchestre, il en est certain. Cité par Variety, Cooper se souvenait en janvier dernier : "Je voulais être chef d'orchestre depuis mon enfance. J'étais obsédé par ça, et à 8 ans, j'ai demandé une baguette de chef au Père Noël. Écouter de la musique, en tomber amoureux, pouvoir vraiment connaître chaque instant d'une pièce, comme l'Opus 35 en ré majeur de Tchaïkovski, son Concerto pour violon... Je pourrais le faire comme si je le connaissais totalement sans vraiment pouvoir parler la langue, évidemment."