Affaire Liliane Bettencourt : François-Marie Banier veut "coller deux procès" à Netflix

L'Affaire Bettencourt : scandale chez la femme la plus riche du monde : le titre de la série documentaire de Netflix, sortie fin 2023, a donné envie à des milliers - sans doute des millions - d'utilisateurs d'y jeter un œil. Et parmi eux : François-Marie Banier. Le photographe, condamné à quatre ans de prison avec sursis et une amende de 375 000 euros en 2016 pour abus de faiblesse - évitant toutefois le versement de 158 millions de dommages et intérêts -, l'a confié sur France Inter, mardi 20 février 2024, au micro de Léa Salamé. "Je l’ai vu oui, et je suis très content de l’avoir vu. Je vais leur coller deux procès et en plus un autre pour contrefaçons", a annoncé celui qui a été proche de la milliardaire Liliane Bettencourt, l'ancienne héritière et propriétaire du groupe L'Oréal décédée en 2017.

Le photographe et écrivain François-Marie Banier évoque le documentaire Netflix sur l'affaire Bettencourt dans laquelle il a été condamné en 2016 pour "abus de faiblesse". #le710inter pic.twitter.com/q1bjX2kAg6 — France Inter (@franceinter) February 20, 2024

Interrogé sur certains passages de la série, et notamment l'un où Arielle Dombasle affirme que François-Marie Banier "est capable de séduire qui il veut avec un côté diabolique", le photographe réplique aussitôt : "Ce qui est très drôle, c’est que je n’ai pas vu Arielle Dombasle depuis quarante ans. C’est assez amusant. C’est très gentil ce qu’elle dit mais c’est totalement faux. Comme les personnes qui m’ont vu avec madame Castaing (une riche décoratrice avec qui il a entretenu une relation, ndlr) alors que madame Castaing ne les a jamais reçus. Donc le fait que j’ai profité de madame Castaing a été jugé par la justice comme faux et que je voulais me faire adopter comme faux aussi", a-t-il taclé.

Bien qu'ami pendant vingt ans avec la femme la plus riche de France, il est tenu de ne pas s'exprimer publiquement sur l'affaire Bettancourt. Mais François-Marie Bannier, désormais romancier, a toutefois glissé qu'il n'a "sûrement pas" déraillé face à l'argent de Liliane Bettencourt. Juste après avoir affirmé que "Non", il n'écrira pas de livre sur l'affaire dans laquelle il a été condamné, en concluant : "Les gens, qu'on prend pour des cons, ont tout compris".