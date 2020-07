Marché de la télévision : le Mipcom se tiendra à Cannes en octobre mais en version réduite

Le Mipcom, plus important marché international des programmes TV, aura bien un format physique du 12 au 14 octobre à Cannes en plus d'une version digitale.

Le Mipcom 2020, le plus important marché international des programmes TV, a annoncé vendredi un format physique réduit en octobre pour cause de crise sanitaire, mais étendu en ligne. La 36e édition, initialement programmée du 12 au 15 octobre, sera concentrée physiquement sur trois jours du 12 au 14, et renommée Mipcom Rendezvous Cannes. Une plateforme digitale, Mipcom Online+, sera ouverte du 5 octobre à mi-novembre, à destination des producteurs et chaînes de TV du monde entier. Ils pourront y visionner des programmes et organiser des réunions en visioconférence.

Une édition dédiée au progès social

"Nous voulons accompagner la communauté audiovisuelle internationale à reprendre ses activités", a déclaré Laurine Garaude, Directrice de la division Télévision de Reed Midem, la compagnie qui organise l'événement. "Nous comprenons que certains professionnels ne pourront pas se rendre à Cannes cette année, mais ils pourront néanmoins vivre l'expérience Mipcom en ligne". Ted Sarandos, co-directeur général de Netflix, est attendu parmi d'autres invités sur la scène du Mipcom pour cette édition dédiée au "progrès social".

Principal changement pour les milliers de participants : les exposants n'auront pas de stands dans le Palais des festivals ou sur la Croisette, l'événement étant concentré dans deux halls du Palais. Les traditionnelles fêtes des chaînes et producteurs n'auront pas lieu non plus, avait déjà prévenu le Mipcom début juillet, quoique des évènements en extérieurs pourraient être organisés. Le marché proposera une "nouvelle zone d'exposition conçue pour faciliter les rencontres en face à face et les projections de programmes", avec des espaces ouverts, des tables réservées et des salons privatisés, "spécialement organisés pour assurer une distanciation physique, dans le respect des mesures de santé et de sécurité". Concernant le port du masque, l'organisateur suivra les directives de l'Etat français.

Le MIPJunior, qui se tient traditionnellement le week-end précédant le Mipcom dans un des grands hôtels de Cannes, s'installera dans le Palais des Festivals et se déroulera désormais en parallèle au Mipcom, précise Reed Midem. Fin mars, le MIPTV, deuxième plus grand événement mondial dédié aux professionnels de la télévision, avait déjà été annulé en raison de la situation sanitaire. L'édition chinoise du festival s'est déroulée en ligne, du 28 au 31 juillet. Le festival dédié aux séries internationales Canneseries, reporté à cause du coronavirus, se déroulera aussi dans une version mi-physique, mi-numérique, du 9 au 14 octobre.