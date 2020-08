La princesse Diana alias Elizabeth Debicki fait son arrivée dans "The Crown" pour les saisons 5 et 6

L'actrice australienne sera notamment accompagnée d'Imelda Stauton, qui reprend le role d'Elizabeth II pour les ultimes saisons de la série.

Véritable succès sur Netflix depuis sa première saison en 2016, The Crown a une particularité : changer de casting toutes les deux saisons. Le principe même de la série l'oblige, il est compliqué de garder les mêmes têtes trop longtemps sachant que le récit retrace le règne - toujours en cours - de la reine Elizabeth II.

Si Claire Foy incarnait brillamment une jeune Elizabeth dans les saisons 1 et 2, l'actrice oscarisée Olivia Colman a pris le relais dans les deux suivantes. Le jeu des chaises musicales vaut aussi pour les rôles du prince Philip (joué par Matt Smith et Tobias Menzies) et de la princesse Margaret (Vanessa Kirby puis Helena Bonham Carter).

Même si la saison 4 n'a toujours pas de date de diffusion sur Netflix, la production révèle petit à petit les acteurs des saisons 5 et 6. Ces dernières iront jusqu'au début des années 2000 et aborderont notamment le divorce entre Charles et Diana et la mort prématurée de la princesse de Galles. Petit tour d'horizon des nouvelles têtes des deux ultimes saisons de The Crown.

Imelda Stauton en reine Elizabeth II

L'actrice britannique est principalement connue pour son rôle de Dolores Ombrage dans la saga Harry Potter. "J'ai adoré regarder The Crown depuis le tout début, a déclaré sur Twitter Imelda Staunton. Je suis sincèrement honorée de rejoindre une équipe à la créativité exceptionnelle et d'amener The Crown à sa conclusion."

Elizabeth Debicki en princesse Diana

L'actrice australienne a notamment joué dans Agents très spéciaux : Code UNCLE, Les Veuves, et est à l'affiche du prochain film de Christopher Nolan, Tenet. Elle va remplacer la jeune Emma Corrin dans le rôle de la princesse de Galles. "L'esprit de la princesse Diana, ses paroles et ses actions vivent dans le coeur de tant de personnes. C'est un véritable privilège et un honneur de rejoindre une série magistrale, qui m'a rendue absolument accro dès le premier épisode", a déclaré Elizabeth Debicki sur Twitter.

Jonathan Pryce en prince Philip

L'acteur britannique de 73 ans est notamment connu pour le James Bond Demain ne meurt jamais ou Brazil de Terry Gilliam. Plus récemment, il a joué dans la production Netflix de Fernando Meirelles Les Deux Papes, une prestation qui lui vaut une nomination aux Oscars 2020 pour meilleur acteur. Côté série, il a fait ses preuves dans Game of Thrones.

Lesley Manville en princesse Margaret

"Je ne pourrais pas être plus heureuse de jouer la princesse Margaret. Le relai m’est passé par deux actrices formidables. (…) De plus, jouer des sœurs avec ma chère amie Imelda Staunton sera rien de moins qu’une joie absolue", a déclaré l'actrice britannique sur Twitter. Dernièrement, Lesley Manville s'était distinguée dans le film Phantom Thread de Paul Thomas Anderson qui lui a permis de décrocher une nomination aux Oscars en 2017.