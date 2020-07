Cinéma : le blockbuster "Tenet" de Christopher Nolan sortira en salles le 26 août à l'international

Aux Etats-Unis, le film n'arrivera dans un nombre limité de salles que début septembre.

Le film à gros budget Tenet du réalisateur Christopher Nolan, sortira finalement le 26 août à l'international avant les Etats-Unis, où le film n'arrivera dans un nombre limité de salles que début septembre. C'est la quatrième date de sortie annoncée par le studio Warner Bros., qui avait fixé initialement le 17 juillet mais a dû repousser l'échéance au 31 juillet, puis au 12 août, avant de choisir le 26, pour cause d'aggravation de la pandémie de coronavirus.

Le film sera visible dans plus de 70 pays à partir de cette date, dont la plupart des pays d'Europe, le Canada, l'Australie et la Corée du Sud. Pour les Etats-Unis, Warner Bros. s'est laissé quelques jours de plus et table aussi sur l'important week-end férié de Labor Day, avec une sortie le jeudi 3 septembre.

Un budget de plus de 200 millions de dollars

La plupart des cinémas du pays sont aujourd'hui fermés. La plus grande chaîne de salles des Etats-Unis, AMC, a récemment repoussé sa réouverture progressive entre mi-août et fin août, sans date précise, contre fin juillet jusqu'ici.

Film d'espionnage incorporant des éléments surnaturels, Tenet s'inscrit dans la lignée des œuvres de Christopher Nolan, dont le cinéma spectaculaire et innovant en a fait l'un des réalisateurs les plus prisés au monde. Doté d'un budget colossal de 205 millions de dollars, selon plusieurs médias américains, Tenet a pour acteur principal John David Washington, le fils du comédien Denzel Washington.