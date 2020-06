La sortie de "Tenet", la superproduction de Christopher Nolan, finalement repoussée à août

Alors que les spectateurs ne se pressent pas dans les salles qui ont rouvert un peu partout en Europe et aux Etats-Unis, Warner Bros a préféré attendre "le bon moment" pour sortir ce film à très gros budget.

La sortie du nouveau film de Christopher Nolan, Tenet, était attendue pour accélérer le retour du public dans les salles. Après un premier report du 17 au 31 juillet, le studio Warner Bros a annoncé que la date prévue pour la sortie du film était désormais fixée au 12 août.



Si les salles ont commencé à rouvrir dans plusieurs pays d'Europe et aux Etats-Unis, les réseaux comptaient fermement sur ce film à gros budget pour attirer les spectateurs, parfois réticents à aller au cinéma alors qu'il n'existe encore ni traitement, ni vaccin contre le Covid-19.

De fait, en France, alors que les cinémas ont rouvert lundi 22 juin, la fréquentation des salles obscures est restée morose toute la semaine. Moins d'un demi-million de personnes se sont déplacées en salles, soit trois fois moins que la même semaine il y a un an.









Un film d'espionnage à 205 millions de dollars

Film d'espionage incorporant des éléments surnaturels, Tenet s'inscrit dans la lignée des films de Christopher Nolan (Memento, Dunkerque, Dark Knight), dont le cinéma spectaculaire et innovant en a fait l'un des réalisateurs les plus prisés au monde.



Doté d'un budget colossal de 205 millions de dollars, selon plusieurs médias américains, Tenet a pour acteur principal John David Washington, le fils du comédien Denzel Washington.

"En cette période, nous devons être flexibles et nous ne considérons pas ceci comme une sortie traditionnelle", a indiqué une porte-parole de Warner Bros qui entend sortir le long métrage "quand les réseaux de salles et les autorités sanitaires estimeront que c'est le bon moment".



Warner Bros a ainsi décidé de sortir le film un mercredi, alors que le jour des sorties aux Etats-Unis est traditionnellement le vendredi, "pour permettre au public de découvrir le film à sa convenance". Le studio prévoit aussi de permettre à Tenet de rester en salles "beaucoup plus longtemps" que d'ordinaire, une stratégie "très différente" de la norme, a indiqué la porte-parole.