L'actrice Shannen Doherty, star des séries "Beverly Hills, 90210" et "Charmed", est morte à 53 ans, annonce son agent

Shannen Doherty, connue pour ses rôles dans les très populaires séries Beverly Hills, 90210 et Charmed, est morte samedi 13 juillet des suites d'un cancer du sein à l'âge de 53 ans, a annoncé son agent, Leslie Sloane, au magazine People. Elle avait été diagnostiquée de cette maladie en 2015, rappelle le magazine américain Variety. Sur son compte Instagram, l'actrice utilisait sa notoriété pour raconter son combat contre le cancer. "Je voulais partager avec vous ce que j’ai traversé depuis 2015. Est-ce que c’est beau ? Non, mais c’est la réalité, et mon souhait, c’est d’informer, pour que le cancer et ses effets nous soient plus familier", écrivait-elle en 2021.

Née le 12 avril 1971 dans le Tennessee, Shannen Doherty a commencé sa carrière en 1981 avec un petit rôle dans la série télévisée Father Murphy. Elle a rejoint le casting de Beverly Hills, 90210 en 1990, série dans laquelle elle interprète rôle de Brenda Walsh pendant quatre ans. Shannen Doherty est ensuite contactée pour intégrer la série Charmed en 1998, où elle joue le rôle de Prue Halliwell.