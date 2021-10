L’actrice Shannen Doherty parle de son cancer du sein pour lever les tabous : "Ne laissez pas le cancer définir qui vous êtes"

Son cancer du sein lui a été diagnostiqué il y a six ans maintenant, en 2015. Shannen Doherty, qu’on a pu voir dans La Petite Maison dans la prairie, Beverly Hills, ou dans Charmed, a aujourd’hui 50 ans et, à l’occasion du mois pour la sensibilisation autour du cancer du sein, elle raconte son expérience, sans filtre, sans faux semblant. Elle l’a fait sur son compte Instagram, en publiant un message accompagné d’une photo d’elle, crâne nu et mouchoir sur le nez, en pyjama dans son lit. Pas maquillée, mais pas misérabiliste non plus.

"Je voulais partager avec vous ce que j’ai traversé depuis 2015. Est-ce que c’est beau ? Non, mais c’est la réalité, et mon souhait, c’est d’informer, pour que le cancer et ses effets nous soient plus familier", écrit-elle sur son compte Instagram. Elle décrit ensuite la mastectomie qu’elle a subie, puis les séances de chimiothérapie, les saignements de nez intempestifs, la fatigue, intense, mais aussi toutes les choses qui lui ont remonté le moral : "Par exemple, un pyjama offert par une amie. Un pyjama tellement ridicule qu’en l’enfilant, je me suis retrouvée à rire de moi-même. Découvrir ce sens de l’humour m’a aidée à traverser ce qui me semblait impossible, et c’est ce que je vous souhaite aussi de trouver."

Elle insiste aussi sur le fait de ne pas s’enfermer, de rester en contact avec les autres : "Ce qui a beaucoup compté, explique-t-elle sur NBC, ce sont les conseils que des femmes anonymes m’ont envoyés sur les réseaux sociaux, celles qui étaient en pleine lutte, et celles qui s’en étaient sorties."

Un téléfilm pour montrer le quotidien des malades

En 2017, deux ans après avoir commencé les soins, les médecins lui annoncent que le cancer est derrière elle, que c’est fini, mais en 2020, il revient, au stade 4, et on lui dit qu’elle devra vivre avec toute sa vie. Depuis, Shannen Doherty se fait une obligation d’informer, régulièrement, dans toutes ses interviews, sur la maladie, et sur le dépistage.

Pour démystifier le quotidien des femmes touchées, elle vient même d’en faire un téléfilm, diffusé dimanche 10 octobre aux États-Unis et dans lequel elle joue non pas la malade mais sa mère. Chaque semaine, elle reçoit des dizaines de milliers de témoignages de femmes malades, auxquelles elle confie donner trois conseils : "Ne laissez pas le cancer définir qui vous êtes, surmontez vos peurs, et surtout vivez votre vie du mieux que vous pouvez."