VIDEO. Un documentaire dévoile la réaction touchante des acteurs de "Game of Thrones" à la lecture du script final

La chaîne OCS a diffusé, lundi 27 mai, le making-of "Game of Thrones: The Last Watch", riche en émotions pour les fans de la série.

Un acteur dépité par la mort de son personnage, un autre stupéfait de découvrir qui il va tuer… La chaîne OCS a diffusé, lundi 27 mai, le documentaire Game of Thrones: The Last Watch, consacré aux coulisses du tournage de l'ultime saison de la série la plus commentée de ces dernières années. Ce making-of dévoile la réaction des stars de la série lors de la lecture collective du script de cette saison 8. (Attention, la suite de cet article comporte des révélations sur l'intrigue.)

La dernière garde.

L'acteur Conleth Hill, qui interprète Varys, soupire et repousse sa fiche de script lorsque survient le passage de sa condamnation à mort. Il s'enfonce dans son fauteuil et peine à dissimuler sa déception, malgré le réconfort des actrices assises à ses côtés. Puis arrive une scène plus joyeuse : l'ensemble du casting applaudit Maisie Williams lorsque celle-ci découvre que c'est son personnage, Arya, qui va tuer le Night King.

Enfin, un grand frisson dans l'assemblée : Kit Harrington, qui interprète le rôle de John Snow, se prend la tête entre les mains, stupéfait de réaliser qu'il va devoir tuer le personnage de Daenerys, incarné par Emilia Clarke.

