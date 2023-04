ENTRETIEN. "'Buffy' a été un tournage difficile, mais aussi incroyable" : les confidences de l'actrice Sarah Michelle Gellar sur la série culte

La comédienne américaine, rendue célèbre dans les années 1990 pour son rôle de tueuse de vampires, reçoit un prix d'honneur mercredi 19 avril au festival Canneséries. franceinfo l'a rencontrée.

En 144 épisodes et 7 saisons, Sarah Michelle Gellar est devenue l'icône d'une génération. Et c'est justement le "prix icône" qu'elle reçoit mercredi 19 avril en clôture du festival Canneséries, à Cannes. Avec son rôle éponyme dans Buffy contre les vampires, les aventures d'une tueuse de créatures suceuses de sang, l'actrice avait conscience, en 1997, du caractère révolutionnaire de ce premier rôle féminin. Elle s'est confiée à franceinfo la veille de cette cérémonie.

"Ce que j'aimais chez elle, c'est qu'elle n'était pas seulement une super-héroïne, c'était une femme, explique à franceinfo Sarah Michelle Gellar. Et à l'époque, la seule héroïne existante était Wonder Woman, une amazone qui avait plein de super pouvoirs, mais qu'on ne voyait jamais dans la vie quotidienne".

Le producteur de Buffy, Josh Whedon a depuis été accusé de comportement inapproprié sur le tournage. L'actrice lève, timidement, le voile sur cette affaire : ''Buffy a été un tournage difficile, mais c'était aussi un tournage incroyable et je ne veux jamais que d'autres choses éclipsent le travail qui a été fait".

"Quand j'ai débuté dans les années 90, c'était vraiment une période difficile. Les tournages étaient chaotiques, on se faisait crier dessus sur le plateau, mais c'était la norme". Sarah Michelle Gellar à franceinfo

Etre une femme actrice reste néanmoins compliqué à Hollywood aujourd'hui, pointe Sarah Michelle Gellar, qui a tenté un retour télévisuel au début des années 2020, sans grand succès : "Je pense que les choses s'améliorent. Il y a clairement de meilleurs rôles pour les femmes. Les plateformes et la télévision ont vraiment permis cela. Mais vous savez, il est toujours difficile de bâtir un film sur le nom d'une actrice seule".

Il y a aussi la question du vieillissement et la tyrannie de l'image pour une comédienne dont Sarah Michelle Gellar dit souffrir elle-même : "J'ai du mal avec tout ça en ce moment parce que je suis dans un monde, où chaque jour sur Instagram, quelqu'un met une photo de moi à 19 ans à côté d'une photo de moi demain ! Je suis allée au cinéma la semaine dernière et j'ai vu cette publicité où l'on voit Catherine Deneuve à tous les âges de sa vie. C'était un parti-pris vraiment intéressant".

"J'ai consacré beaucoup de temps à être à la maison"

Ce prix icône, rendant hommage à son parcours, à son expérience d'actrice, touche donc particulièrement l'actrice américaine : "Je suis ravie ! Vous savez, ces dernières années, j'ai consacré beaucoup de temps à être à la maison. J'ai une jeune famille et pour un acteur, c'est un choix très éprouvant, car on n'est pas sûr de retrouver une carrière après. Et bien l'accueil que je reçois est chaleureux et incroyable. J'ai beaucoup de chance. Un acteur espère toujours que son travail résonne, non seulement avec les gens qui le regardent, mais aussi pour chaque génération".

Sarah Michelle Gellar, désormais cheffe d'une entreprise de produits alimentaires, a repris le chemin des plateaux de tournage. Elle est à l'affiche de la série Wolfpack disponible sur la plateforme Paramount. L'actrice a été invitée à donner une masterclass mercredi 19 avril, dans le cadre du festival Canneséries,avant sa remise de prix.