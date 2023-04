Séries : "Bernard Tapie m'a toujours intrigué", confie Laurent Lafitte, qui interprète l'homme d'affaires dans une mini-série Netflix

La série sera diffusée sur Netflix en septembre 2023. Elle raconte la carrière de l'ancien patron de l'Olympique de Marseille, de ses débuts dans les années 1970 jusqu'à son incarcération en 1997.

C'est un sympathique et tonitruant Bernard Tapie qu'incarne avec brio Laurent Lafitte dans la série Tapie. Les deux premiers épisodes ont été présentés dimanche 16 avril en avant-première au festival CanneSeries. La mini-série, en sept épisodes, sera diffusée sur Netflix en septembre 2023.

Si elle racontera la carrière de l'ancien patron de l'Olympique de Marseille dans les années 1980-1990 jusqu'à son incarcération en 1997, ces deux premiers épisodes sont d'abord teintés de la nostalgie des années 1970. "J'ai l'impression que c'est l'équilibre qu'on voulait, déclare Laurent Laffite qui a découvert les épisodes à Cannes. On retrouve Bernard Tapie et, en même temps, je ne disparais pas dans le personnage, comme les performances que font un peu plus les Anglo-Saxons, où ils disparaissent complètement dans le personnage."

Pour incarner Bernard Tapie, Laurent Lafitte l'assure d'ailleurs : il n'a pas voulu rencontrer l'homme d'affaires. "Je n'en ai pas ressenti le besoin dans mon travail de comédien, explique-t-il à franceinfo. Ça m'aurait amusé de le rencontrer maintenant. Il m'a toujours intrigué. Je l'ai pas mal regardé et après, Tristan Séguéla [le réalisateur] m'a aidé à équilibrer sa manière de parler et ces gestes, notamment l'amplitude et comment occuper l'espace, comment ne pas avoir peur de toucher les autres... Toute sa 'physicalité' dans un rapport de séduction et de pouvoir qui est permanent avec cet homme."

"Du bureau du président aux vestiaires de l'OM"

Après les années 1970, les épisodes suivants raconteront 30 ans de la carrière de l'ancien ministre de François Mitterrand. "Il y a cette soif de réussite et de richesse, décrit le réalisateur Tristan Séguéla, qui fait qu'avec Bernard Tapie, on se balade dans des endroits très différents. Évidemment, la série va nous amener dans le bureau du président de la République, dans les vestiaires de l'OM, au milieu de stades de foot, etc." Et jusqu'à son passage en prison.

Reste une question : la série réhabilite-t-elle Bernard Tapie, décédé le 3 octobre 2021 d'un cancer ? "Je n'ai pas l'impression qu'il en avait besoin, et je n'ai pas l'impression de le réhabiliter parce que la série le montre avec toutes ses contradictions et qu'il y a des questions qui vont rester en suspens", explique l'acteur. Laurent Lafitte s'est tellement impliqué dans ce rôle que c'est lui qui interprète pour la série l'un des premiers 45 tours de Bernard "Tapy", à l'époque, avec un y "pour faire américain".