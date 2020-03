Coronavirus : "Grey's Anatomy", "Good Doctor" et d'autres séries donnent leurs stocks de masques aux soignants

Des producteurs de séries télévisées médicales vont offrir masques, gants et blouses qu'elles utilisent pour les tournages pour participer à la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Des séries télévisées médicales comme Grey's Anatomy donnent les masques, gants et blouses, qu'elles utilisent habituellement pour les tournages, aux soignants qui ont un besoin urgent de ces équipements de protection pour juguler la pandémie de coronavirus.

Grey's Anatomy, série lancée par la chaîne américaine ABC voici quinze ans, a "un stock de blouses et de gants que nous sommes en train de donner", a expliqué la productrice exécutive de l'émission, Krista Vernoff. Station 19, série dérivée de Grey's Anatomy, qui se déroule dans une caserne de pompiers, a fourni 300 masques de protection aux pompiers de l'Etat canadien d'Ontario, après avoir appris qu'ils en manquaient et étaient obligés de réutiliser les leurs. Autre série médicale d'ABC, Good Doctor, dont les tournages ont lieu à Vancouver, a fait don à la ville de centaines de masques, blouses et tenues étanches.

Le Grady Memorial Hospital d'Atlanta a eu aussi la bonne surprise de recevoir une livraison d'équipement de protection envoyée par la série The Resident (Fox), alors que ses stocks étaient en train de baisser dangereusement.