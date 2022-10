Le Bar du Mistral ferme bientôt ses portes. Après 18 saisons et 4 665 épisodes tournés, la série Plus belle la vie s'arrêtera le 18 novembre. Pour Mirta, Luna, Thomas, Charles ou Céline, c'est le clap de fin. Près de 600 personnes ont travaillé chaque année sur la série, et pas moins de 3 232 acteurs et actrices ont participé aux tournages (sans compter les figurants).

Pour toute une communauté de fans, la fin des aventures marseillaises marque aussi la fin d'une époque. Au plus fort du succès de la série, en 2008, ils étaient jusqu'à six millions de téléspectateurs à se retrouver, du lundi au vendredi, devant leur écran pour suivre ces tranches de vie méditerranéennes. Sur les forums et les réseaux sociaux, les discussions s'animaient entre inconditionnels de "PBLV" dès l'épisode terminé.

Parmi ces fans, certains ont vu leur vie changer grâce au feuilleton. Parce qu'ils ont aménagé leur emploi du temps en fonction des horaires de diffusion, parce que leur passion leur a permis de faire d'inoubliables rencontres, ou parce qu'un personnage les a particulièrement inspirés, Plus belle la vie a marqué leur vie. Si vous êtes l'un d'eux, votre témoignage intéresse franceinfo.

N'oubliez pas de laisser vos coordonnées afin qu'un journaliste puisse éventuellement vous recontacter. Elles resteront bien entendu confidentielles et votre témoignage pourra demeurer anonyme.