"Andor", une nouvelle série Star Wars qui explore la face sombre de ses personnages

Après "The Mandalorian" et "Obi-Wan Kenobi", Star Wars est de retour sur Disney+ avec la série "Andor". Ce préquel du film "Rogue One" explore les débuts de la Rébellion à travers le personnage de Cassian Andor, expert en infiltration devenu plus tard héros de la Résistance. Notre critique sans spoiler des quatre premiers épisodes.

Après Rogue One (2016), le capitaine rebelle Cassian Andor est de retour, cette fois-ci sur le petit écran. Disney+ ajoute une nouvelle série dérivée de l’univers Star Wars à son catalogue après The Mandolarian, Le Livre de Boba Fett et plus récemment la mini-série Obi-Wan Kenobi. L’acteur Diego Luna reprend le rôle de Cassian dans cette aventure qui se déroule cinq années avant Rogue One et avant l'épisode IV Un Nouvel espoir.

L'avènement de Cassian Andor, un anti-héros qui deviendra un illustre capitaine de la Résistance cinq années plus tard dans "Rogue One". (DES WILLIE)

À cette époque, la Rébellion n'en est encore qu'à ses balbutiements et Cassian est plus proche du voleur que du héros. Il tente comme les autres habitants de survivre face à la montée en puissance de l’Empire galactique. La série explore les premières fondations de l’Alliance rebelle et le soulèvement des populations opprimées à travers la galaxie. Une Résistance qui se prépare dans l’ombre jusqu’aux plus hautes instances politiques grâce à la sénatrice Mon Mothma (incarnée à nouveau par Genevieve O’Reilly) et le personnage de Luthen Rael, un collectionneur d'art joué par Stellan Skarsgård et acteur majeur de la Rébellion.

Un anti-héros

Le pari était audacieux pour Tony Gilroy, le réalisateur de Rogue One : créer une série de douze épisodes centrée sur un personnage qui ne fait pas partie des héros les plus emblématiques de la saga Star Wars. Pourtant, même si Andor ne peut pas compter sur l’aura d’un personnage légendaire comme Le Mandalorian pour tenir le rôle principal, le spectateur est très rapidement séduit par l’histoire de cet anti-héros. Cassian Andor est encore loin d’être le capitaine rebelle vu dans Rogue One : on le découvre voleur, parfois menteur, délaissant ses valeurs pour survivre. Un personnage aux faiblesses très humaines, qui ne croit pas au début en la Résistance et préfère sauver sa peau. C’est principalement l’appât du gain qui le motive mais un concours de circonstances va le pousser à s’engager auprès des forces rebelles.

Parmi les personnes qui gravitent autour de Cassian dans la ville industrielle de Ferrix, on retrouve Bix (Adria Arjona), amie d’enfance et ancienne petite amie du voleur. C'est une femme forte, qui n’hésite pas à se battre pour ses proches quitte à s’élever contre les brigades de l’Empire. Mais aussi Maarva Andor (Fiona Shaw), mère adoptive de Cassian par laquelle on découvrira les origines du héros. Ce dernier était déjà professionnel de l’infiltration dès son plus jeune âge, se faufilant dans les vaisseaux ennemis malgré les dangers.

Bix Caleen, une habitante de Ferrix et amie d'enfance de Cassian, une femme courageuse au caractère bien trempé. (©2022 Lucasfilm Ltd.)

Des personnages entre ombre et lumière

Andor arrive à retranscrire sans peine la tension de cette période sombre de l’univers Star Wars. On ressent la fureur du peuple qui commence à s'organiser contre l’oppresseur avec les moyens du bord. Les réseaux clandestins se renforcent, autant dans la ville ouvrière Ferrix que dans la capitale de l’Empire galactique Coruscant. Les alliances politiques sont davantage explorées que dans les autres opus de la licence grâce aux manœuvres de la politicienne Mon Mothma. Fait rare, les premiers épisodes Andor développent aussi l'histoire des personnages du côté de l’Empire, comme l’inspecteur de police Syril Karn et Dedra Meero, membre de la Sécurité impériale. On découvre leurs motivations et leur foi en l’Empire, convaincus de répandre le bien en imposant l’ordre. Ainsi, chaque personnage d'Andor est présenté comme n'étant ni bon, ni mauvais, mais imparfait à l’image de la nature humaine.

Dans l’ensemble, Andor parvient à offrir des paysages somptueux, avec un souci du détail pour rendre réaliste chaque planète aperçue à l’écran. La diversité est de mise, on navigue d'une planète recouverte d’une végétation luxuriante à des terres désertiques, en passant par des décors luxueux dans la capitale de la galaxie. Derrière ce travail minutieux, on retrouve le chef décorateur Luke Hull, primé pour son travail sur la mini-série Chernobyl. Seule ombre au tableau, le quatrième épisode de la série que nous avons pu visionner perd un peu le rythme des premiers. Une latence qu'on peut espérer nécessaire pour mieux préparer les événements qui surviendront dans le reste des épisodes. Une seconde saison est d'ores et déjà programmée par la plateforme aux grandes oreilles.

"Andor", à partir du 21 septembre sur Disney +