Polémique Sylvain Tesson : Sophie Nauleau, la directrice artistique du Printemps des poètes, démissionne

La directrice artistique du Printemps des poètes, Sophie Nauleau, a annoncé sa démission, suite à la polémique née du choix de l'écrivain Sylvain Tesson comme parrain de l'édition 2024, dans un communiqué transmis vendredi 26 janvier à l'AFP.

"Le choix, que j'assume pleinement, de Sylvain Tesson pour féerique parrain de 'La Grâce' (thème de l'édition 2024, du 9 au 25 mars) a déclenché une cabale effarante, consternante, pour ne pas dire monstrueuse. Dans ce contexte, aucune parole n'étant audible, j'ai préféré réserver la mienne au silence", explique-t-elle.

Sophie Nauleau fait référence à une tribune de 1 200 acteurs du monde de la culture (poètes, éditeurs, libraires, bibliothécaires, etc.) parue la semaine dernière dans le quotidien Libération et qualifiant l'écrivain voyageur de 51 ans, prix Renaudot en 2019 pour La Panthère des neiges, d'"icône réactionnaire" ou encore de "figure de proue de (l')'extrême droite littéraire'". Sylvain Tesson a notamment préfacé plusieurs romans de Jean Raspail, écrivain monarchiste et catholique traditionaliste, admiré par les identitaires, décédé en 2020.

Les signataires, parmi lesquels les auteurs Baptiste Beaulieu et Chloé Delaume, estimaient que cela venait "renforcer la banalisation et la normalisation de l'extrême droite dans les sphères politique, culturelle, et dans l'ensemble de la société".

"Faire entendre, dans toute sa diversité, la voix des poètes d'hier et d'aujourd'hui"

"À ceux qui me somment de répondre, je rappellerais que j'ai consacré ces quinze dernières années, d'abord sur France Culture puis au Printemps des poètes, à faire entendre, dans toute sa diversité, la voix des poètes d'hier et d'aujourd'hui", ajoute Sophie Nauleau dans le communiqué, annonçant son "départ de la direction artistique" de l'événement. "Pour ceux, s'il y en a, qui veulent savoir qui je suis ou ce que je pense, il leur suffit d'écouter par exemple Le Chêne de Goethe, un documentaire radiophonique réalisé dans le camp de concentration de Buchenwald", dit-elle encore.

Coordonné par l'association du même nom, le Printemps des poètes est soutenu par le ministère de la Culture, le Centre national du livre et le ministère chargé de l'Éducation. Le week-end dernier, la ministre de la Culture Rachida Dati avait soutenu le choix de Sylvain Tesson comme parrain, estimant qu'il "fait partie de ces écrivains qui ont le désir de partager avec tous l'amour des mots".