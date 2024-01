La ministre Rachida Dati soutient le choix de Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des poètes

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a soutenu dimanche le choix de Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des poètes (9-25 mars), après une tribune qui s'y opposait en accusant l'écrivain d'être une "icône réactionnaire". "Sylvain Tesson fait partie de ces écrivains qui ont le désir de partager avec tous l'amour des mots. Je suis heureuse que le Printemps des poètes célèbre partout en France cette vision de la poésie, ouverte, libre et populaire", a déclaré la ministre sur le réseau social X (ex-Twitter).

Coordonné par l'association du même nom, le Printemps des poètes est soutenu par le ministère de la Culture, le Centre national du livre et le ministère chargé de l'Éducation.

Une tribune "contre la banalisation de l'extrême droite"

Un collectif de 1200 acteurs du monde de la culture s'était opposé au choix de Sylvain Tesson comme parrain de cette manifestation annuelle dans une tribune publiée jeudi par Libération . Les signataires, parmi lesquels les auteurs Baptiste Beaulieu et Chloé Delaume, estimaient que cela venait "renforcer la banalisation et la normalisation de l'extrême droite dans les sphères politique, culturelle, et dans l'ensemble de la société".

Les pétitionnaires reprochent à l'écrivain voyageur de 51 ans, prix Renaudot en 2019 pour La Panthère des neiges , d'être une "figure de proue de (l')extrême droite littéraire". Il a notamment préfacé plusieurs romans de Jean Raspail, écrivain monarchiste et catholique traditionaliste, admiré par les identitaires, décédé en 2020.

Soutien inattendu de l'écrivain Nicolas Mathieu

Samedi, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, lui-même écrivain, a apporté son "soutien total à Sylvain Tesson" sur le réseau social X. Utilisant des termes plus tranchés que Mme Dati, il a dénoncé "l'exclusion sectaire d'une plume aventureuse": "Voilà où nous en sommes dans la France des Lumières, de la raison et de l'esprit libre".

"Le monde est assez détestable et le serait d'autant plus qu'on y admettrait pas d'autres horizons que le sien", a pour sa part jugé le prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu, aux idées ancrées à gauche, sur Instagram. "J'ai durant toute ma vie admiré le travail d'auteurs de droite, de réacs, voire même de salauds, et n'ai jamais pensé qu'il fallait aligner ni la littérature ni mes goûts sur mon appétit de progrès", a-t-il poursuivi. "Il faut craindre autant que le mal les moyens que l'on met à favoriser l'avènement du bien", a conclu Nicolas Mathieu.