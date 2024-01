Une tribune dénonce le choix de Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des poètes

Un collectif de plus de 1 200 personnalités du monde de la culture s'oppose à ce que l'écrivain Sylvain Tesson, qualifié de "figure de proue de (l')'extrême droite littéraire", soit le parrain du Printemps des poètes (9-25 mars), dans une tribune au quotidien Libération.

"Nous, poétesses, poètes, éditrices et éditeurs, libraires, bibliothécaires, enseignantes et enseignants, actrices et acteurs de la scène culturelle française, refusons la nomination de Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des poètes 2024", écrivent les signataires de ce texte publié jeudi 18 janvier, parmi lesquels figurent les auteurs Baptiste Beaulieu et Chloé Delaume.

Les signataires ne veulent pas être associés à "un écrivain érigé en icône réactionnaire"

"Nous refusons qu'un événement culturel auquel nous sommes de fait inextricablement lié.es de façon symbolique, créé 'afin de contrer les idées reçues et de rendre manifeste l'extrême vitalité de la poésie', soit incarné par un écrivain érigé en icône réactionnaire", ajoutent-ils.

Ils estiment que cette décision, "loin d'être contingente, vient renforcer la banalisation et la normalisation de l'extrême droite dans les sphères politiques, culturelle, et dans l'ensemble de la société". L'écrivain voyageur de 51 ans, prix Renaudot en 2019 pour La Panthère des neiges, est accusé de complaisance avec l'extrême droite. Il a notamment préfacé plusieurs romans de Jean Raspail, écrivain monarchiste et catholique traditionaliste, admiré par les identitaires, décédé en 2020.

Élan de soutien

Plusieurs personnalités conservatrices ont pris la défense de l'intéressé. "Tout mon soutien à Sylvain Tesson, auteur incarnant admirablement l'amour de la langue française, face au sectarisme et à une cabale scandaleuse", écrit Xavier Bertrand, le président (ex-LR) de la région Hauts-de-France, sur X (ex-Twitter).

Tout mon soutien à Sylvain Tesson, auteur incarnant admirablement l'amour de la langue française, face au sectarisme et à une cabale scandaleuse. https://t.co/JvK1EfSBry — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) January 19, 2024

Le journaliste Pascal Praud a estimé sur CNews que "la tribune de Libération contre Sylvain Tesson a été signée par 600 (au moment de sa prise de parole, NDLR) inconnus qui s'en prennent à l'un des meilleurs écrivains actuels".

"Tant de médiocrités liguées contre un très grand écrivain, peut-être le plus grand écrivain français d'aujourd'hui : Sylvain Tesson. Cette tribune transpire la haine du talent, de la grandeur, de la transcendance, le culte de la laideur, la passion de l'abaissement", s'indigne le chroniqueur Éric Naulleau sur X (ex-Twitter).