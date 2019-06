"C'est un monstre" : Pamela Anderson annonce sa rupture avec Adil Rami, qu'elle accuse de mener "une double vie"

L'actrice s'en prend au footballeur de l'OM et de l'équipe de France dans un message posté sur son compte Instagram.

"C'est difficile à accepter." L'actrice Pamela Anderson a annoncé sa rupture avec le footballeur tricolore Adil Rami, mardi 25 juin, sur son compte Instagram. "Les deux dernières années de ma vie n'ont été qu'un mensonge, écrit-elle dans un post au vitriol. Je me suis fait avoir en croyant que nous vivions un 'grand amour'. Je suis dévastée".

J'ai découvert ces derniers jours qu'il avait une double vie.Pamela Andersonsur Instagram

D'après Pamela Anderson, le champion du monde de football "avait l’habitude de plaisanter sur les autres joueurs qui avaient des maîtresses à deux pas de chez leurs femmes. Il qualifiait ces mecs de monstres, s'indigne-t-elle. Le monstre, c’est lui". Et de continuer : "Il a menti à tout le monde. Comment peut-il contrôler ainsi l'esprit et le cœur de deux femmes ? Et je suis sûr qu'il y en a d'autres. C'est un monstre." En août 2018, afin de faire taire des rumeurs de séparation, Pamela Anderson avait posté, sur sa page Instagram, une longue déclaration d'amour au footballeur, qu'elle concluait par : "Nous sommes faits l'un pour l'autre."

"Il me fait peur"

Le ton n'est plus le même aujourd'hui. L'actrice explique qu'elle va quitter la France. "Il est venu dans mon hôtel. La sécurité la fait sortir", explique-t-elle au sujet d'Adil Rami. Elle explique avoir embauché un garde du corps, parce qu'Adil Rami lui "fait peur".

Il m'a déjà fait mal et menacé de nombreuses fois. Pamela Andersonsur Instagram

En début d'année, Adil Rami s'est engagé publiquement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. "Il ne devrait pas être le visage de la défense des femmes face aux violences domestiques. Ni de la défense des femmes tout court, écrit Pamela Anderson. Il a seulement fait ça pour se donner une belle image."