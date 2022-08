Paul Cézanne, Jasper Johns... La collection d'art du cofondateur de Microsoft aux enchères, estimée à plus d'un milliard de dollars

La collection du défunt cofondateur de Microsoft, Paul Allen, va être mise aux enchères lors d'une vente organisée par Christie's à New York en novembre, a annoncé jeudi la maison d'enchères, qui l'estime à plus d'un milliard de dollars, ce qui serait un record absolu.

Plus de 150 oeuvres issues de la collection de Paul Allen, defunt codonfateur de Microsoft, vont être proposées lors d'une ventes aux enchères organisées par Christie's à New York. Parmi elles, le tableau La montagne Sainte-Victoire du peintre français Paul Cézanne, estimé à plus de 100 millions de dollars, selon un communiqué. L'intégralité du produit de la vente sera versée à des oeuvres de charité, selon Christie's.

Des estimations faramineuses

Décédé d'un cancer en 2018 à 65 ans, Paul Allen a imaginé, avec Bill Gates, le système d'exploitation des ordinateurs personnels qui allait faire le succès de Microsoft, fondé en 1975. Il a quitté le groupe dès 1983, du fait de problèmes de santé mais aussi d'une relation détériorée avec Bill Gates, qui devait, lui, rester au commandes jusqu'en 2000.

Le record actuel en matière de collection privée a été établi au printemps dernier par le couple américain Harry et Linda Macklowe, avec 922 millions de dollars en plusieurs ventes aux enchères chez Sotheby's. Outre le Cézanne, figure parmi les trophées de Paul Allen Small False Start du peintre américain Jasper Johns, estimé à plus de 50 millions de dollars, selon le New York Times.

JASPER JOHNS (B. 1930), "Small False Startsigned", titré et daté "J. Johns 1960 FALSE START"(on the reverse)encaustic, acrilique et collage sur un panneau de fibres en bois, 21 7/8 x 18 1/4 in. (Christie's)

Christie's n'a pas communiqué sur d'autres pièces, mais une exposition itinérante montée en 2016 en puisant dans la collection de Paul Allen donne un aperçu de sa richesse. On y retrouverait des toiles de Monet, Manet, Brueghel le jeune, Klimt, Hockney ou Richter.

Année faste du marché de l'art

Avec cette vente, qui suit celle de la collection Macklowe et du portrait de Marilyn Monroe Shot Sage Blue Marilyn d'Andy Warhol, parti pour 195 millions de dollars début mai (record pour une oeuvre du XXe siècle), l'année en cours pourrait rester comme l'une des plus marquantes de l'histoire du marché de l'art.

"Le personnage de Paul Allen, source d'inspiration, l'extraordinaire qualité et diversité des oeuvres et la destination du produit de la vente créent une combinaison unique qui va faire de la vente de la collection Paul Allen un événement d'une magnitude sans précédent", a commenté le directeur général de Christie's, Guillaume Cerutti, cité dans le communiqué.