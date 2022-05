Record pour un portrait de Marilyn Monroe par Warhol : "On ne peut pas justifier des mécanismes de spéculation (...) injustifiables", affirme un professeur d'histoire de l'art

Un célèbre portrait de Marilyn Monroe par le maître américain du pop art Andy Warhol, vendu 195 millions de dollars lundi soir à New York, est devenu l'œuvre d'art du XXe siècle la plus chère jamais vendue lors d'enchères publiques. Pour Hervé Vanel, professeur en histoire de l'art à l'Université américaine de Paris, "on ne peut pas justifier des mécanismes de spéculation tels que ceux-là qui fondamentalement sont injustifiables".

franceinfo : Peut-on justifier un tel prix pour une œuvre d'art ?

Hervé Vanel : Warhol c'est devenu une marque de fabrique. Ce n'est pas la "Marilyn" qui est si chère, c'est la marque de fabrique. Maintenant c'est là le problème : on ne peut pas justifier des mécanismes de spéculation tels que ceux-là qui fondamentalement sont injustifiables. L'art pop en général, le sien en particulier, joue avec les codes, les valeurs du système capitaliste et marchand. C'est là objectivement où on est dans une sorte de situation assez aberrante où on se trouve en face d'un art qui joue avec ces aspects de production en masse. La reproduction n'a pas de prix.

Est-ce que pour un musée c'est simple de se procurer un Warhol ?

Visiblement ça n'a pas de prix, parce que 195 millions ça dépasse un peu l'entendement. Le problème c'est qu'à ce prix-là il va falloir le conserver sous cloche. Parce que ça rend toute circulation d'une œuvre comme celle-là extrêmement difficile. Aucun musée n'a les moyens d'assurer un tableau à ce prix-là.

Il est donc désormais impossible de pouvoir exposer cette œuvre ?

C'était déjà le cas. On se trouvait déjà il y a quelques années dans une situation où au lieu de pouvoir exposer 20, 30 toiles de Warhol sur la même série il fallait en choisir une ou deux. C'est-à-dire d'une certaine manière réintégrer dans l'œuvre de Warhol une logique de rareté, d'exception qui ne lui appartient pas. Il y a vraiment une forme de distorsion de son art. D'une certaine manière le système marchand prend sa revanche sur Warhol.