Paul Cattermole, membre du groupe britannique S Club 7, est mort à l'âge de 46 ans

Avec le groupe, le chanteur avait connu le succès dans les années 2000 grâce notamment au titre "Don't Stop Movin'".

Les adolescents européens des années 2000 l'ont connu chantant et dansant aux côtés des autres membres de S Club 7. Paul Cattermole est mort à l'âge de 46 ans, a annoncé vendredi 7 avril le groupe britannique sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, sa famille précise qu'il est mort jeudi à son domicile situé dans le comté du Dorset, dans le sud de l'Angleterre, rapporte le Guardian (article en anglais). Les causes de sa mort n'ont pas été révélées, ajoute le quotidien britannique.

S Club 7, composé de sept membres, avait connu plusieurs succès au Royaume-Uni et dans le monde avec les titres Don't Stop Movin' et Bring It All Back. Le groupe avait été formé en 1998 par Simon Fuller, l'homme qui a lancé les Spice Girls. Pour fêter son 25e anniversaire, la formation prévoyait une nouvelle tournée à l'automne prochain.

"Il n'y a pas de mots pour décrire la profonde tristesse et la perte que nous ressentons tous. Nous avons eu tellement de chance de l'avoir eu dans nos vies et nous sommes reconnaissants pour les souvenirs incroyables que nous avons", a écrit le groupe sur Twitter. "Il manquera tellement à chacun d'entre nous."