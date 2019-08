Sri Lanka : le pic d'Adam, un symbole du vivre ensemble

Il est visible à des kilomètres à la ronde. Le pic d'Adam, montagne sacrée du Sri Lanka domine toute la région à plus de 2 200 mètres d'altitude. Selon la coutume, c'est dans la nuit que les pèlerins doivent commencer son ascension. Aurélie et Julie, deux Françaises, ont décidé de tenter l'aventure et veulent arriver au sommet avant le lever du soleil. À mi-chemin, elles font une première pause. Les derniers mètres sont les plus raides. Après 2h40 de montée elles parviennent au sommet. Un coup de cloche est sonné pour chaque ascension réalisée.

Un site sacré pour les Sri-lankais

La montagne et son panorama attirent de plus en plus de touristes chaque année. Mais pour les Sri-lankais, le site demeure sacré. Près de 100 000 fidèles y grimpent chaque année : chrétiens, musulmans, bouddhistes ou hindous. Le site est commun à toutes les religions du pays. Le Sri Lanka connait des tensions et attaques religieuses. Le pic d'Adam est la preuve que le vivre ensemble et l'harmonie sont possibles.

