Nuit européenne des musées samedi 14 mai : cinq propositions à Paris

La Nuit européenne des musées revient pour sa 18e édition. L’occasion de renouer, de façon festive, avec la culture. Des expos, des concerts, des lectures sont proposés gratuitement. Voici notre sélection de cinq rendez-vous dans la capitale.

A la découverte de l’Institut du monde arabe

De 19h30 à minuit, l’Institut du monde arabe s’offre à ses visiteurs avec une multitude d’activités. Au programme, des lectures de poèmes avec l’artiste-peintre Kamel Yahiaoui qui expose en ce moment à l'IMA Algérie mon amour. Artistes de la fraternité algérienne, 1953- 2021. Une exposition en libre accès tout au long de la soirée avec, pour les couche-tard, une visite guidée dispensée par Claude Lemand, galeriste et collectionneur (de 21h à 22h).



Les photographies de Raymond Depardon sont exposées à l'Institut du monde arabe jusqu'au 31 juillet 2022. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Toujours à l'IMA, une autre visite guidée sera proposée de l'exposition Raymond Depardon/ Kamel Daoud, Son œil dans ma main – Algérie 1961-2019. Un témoignage sur l’Algérie entre 1961 et 2019. Les inscriptions en ligne sont vivement conseillées selon l'Institut.

Institut du monde arabe

1, rue des Fossés-Saint-Bernard-place Mohammed V, 75005 Paris

Grande première pour la Bourse de commerce

Pour sa première participation à la Nuit des musées, la Bourse de Commerce annonce un programme riche. Ses sept expositions seront accessibles de 19h à minuit.

Pour la première fois, les portes de la Bourse de commerce seront ouvertes pour la Nuit européenne des musées. (MAGALI COHEN / HANS LUCAS)

Notamment celle du sculpteur américain Charles Ray. Près d’une vingtaine d’œuvres mêlant formalisme et réflexion sur la représentation et sur l’individu, en jouant avec la notion d’échelle.

A découvrir également, une exposition sur deux artistes contemporains : Roni Horn et Felix Gonzalez-Torres. Quatorze œuvres montrées pour la première fois au public français, mettant en miroir leurs pratiques respectives.

En bonus, la Bourse de commerce propose une sélection de films d’artistes et des visites guidées thématiques.

Bourse de Commerce-Pinault Collection

2, rue de Viarmes, 75001 Paris

Les femmes des Années folles au Musée du Luxembourg

Les femmes artistes des Années folles sont à l'honneur au Musée du Luxembourg avec l’exposition Pionnières. Toute la soirée la visite sera gratifiée d'un accompagnement musical par l’orchestre Hélios.

L'oeuvre de l'artiste Tempara de Lempicka, "Suzy Solidor", est présente à l'exposition des "Pionnières" au Musée du Luxembourg. (PHOTO FRANÇOIS FERNANDEZ) Il interprétera des œuvres de compositrices telles Marguerite Béclard d’Harcourt, Mel Bonis, Charlotte Sohy et Germaine Tailleferre. Temps fort de la soirée : une création originale de la jeune compositrice Lisa Heute, autour de l'artiste-peintre Marie Laurencin, sera jouée.

Musée du Luxembourg

19 rue de Vaugirard, 75006 Paris

Instruments insolites à la Philharmonie de Paris

Une série de concerts inédits et de performances à la découverte d'instruments insolites sont au programme.

Avec des instruments innovants comme l’OMNI, cet instrument de musique polyvalent qui permet de jouer toutes les musiques. Plus classique, un concert du violoniste Jean-Lou Descamps.

Philharmonie de Paris

221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris

L’Espace Monte-Cristo haut en couleur

Une immersion nocturne et musicale est proposée dans la nouvelle exposition de L'Espace Monte-Cristo : Cinétique ! La sculpture en mouvement. Les spectateurs sont invités à déambuler entre ces œuvres qui révolutionnent les codes de la sculpture, équipés d’un casque audio qui diffusera une Silent Disco. En clair, un vrai concert dans les oreilles, venu tout droit des Pays-Bas !

Espace Monte-Cristo

9 Rue Monte-Cristo, 75020 Paris