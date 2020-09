Journées du Patrimoine : un franc succès en dépit de l'épidémie

Les Journées du Patrimoine 2020 ont démarré septembre 19 septembre au matin et c’est masqués que les visiteurs ont franchi les portes d’entrée de merveilles de l’histoire française. "Le public a répondu présent mais on ne plaisante pas avec les contraintes sanitaires", décrit la journaliste France Télévision Marie Heidmann, présente à Strasbourg (Bas-Rhin). En effet les effets se font par groupes et il a fallu s’inscrire en amont.

Des inscriptions en amont

Les groupes autorisés ne peuvent pas dépasser la douzaine de personnes. En outre, en Alsace, 383 sites seront ouverts tout le week-end pour qui désire faire de belles découvertes. Toutefois, c’est 30 % de moins qu’en 2019… La bonne nouvelle est que de nouveaux venus ont rejoint les Journées du Patrimoine, comme le palais épiscopal de Strasbourg.