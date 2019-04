Pourquoi on ne peut pas éteindre l'incendie de Notre-Dame de Paris avec un Canadair

Selon la sécurité civile et les sapeurs-pompiers, utiliser un engin de ce type détruirait tout ce qu'il reste de la toiture de la cathédrale.

La question est revenue à plusieurs reprises dans la soirée. Plusieurs internautes se sont étonnés de l'absence de Canadair pour éteindre l'incendie de Notre-Dame de Paris, lundi 15 avril. Sur Twitter, la sécurité civile a expliqué que ces avions sont techniquement "inadaptés pour éteindre ce type d'incendie". "Le largage d'eau par avion sur ce type d'édifice pourrait en effet entraîner l'effondrement de l'intégralité de la structure".

"Pas d'hélicoptères en région parisienne"

"Vous êtes en plein cœur de ville, on ne peut pas utiliser de moyens aériens, si on utilise des hélicoptères bombardiers d'eau, il faut en avoir en région parisienne", a expliqué Laurent Vibert, ancien porte-parole des Pompiers de Paris à franceinfo.

On ne peut pas lancer des tonnes d'eau qui vont encore plus fragiliser les structures et risquent d'attiser l'incendie et blesser les personnels d'intervention.Laurent Vibert, ancien porte-parole des pompiers de Parisà franceinfo

"Dans cette zone de Paris, qui est un écrin, c'est très difficile. On a peu de moyens réels d'action, même si en 2018, ça semble décevant", a repris l'ancien porte-parole des pompiers. Un porte-parole des pompiers de Paris a fait état d'un "départ de feu dans les combles de Notre-Dame" peu avant 19 heures. Un hélicoptère et un drone ont survolé la zone, quadrillée par les pompiers et les forces de l'ordre, qui ont tenu touristes et riverains à l'écart du site sinistré.