Notre-Dame : des écoles contaminées par le plomb rouvrent

Une rentrée tardive, mais qui sonne comme un soulagement. À Paris, les cinq écoles privées contaminées un temps par le plomb à cause de l'incendie de Notre-Dame ont finalement pu accueillir les élèves trois jours après la reprise nationale. Certaines zones des établissements étaient devenues dangereuses. "Le rectorat a vu un grand chiffre, ils ont dit 'on ferme'. Mais on a tout renettoyé de façon à accueillir les élèves aujourd'hui", raconte Jeanne Rousselet, directrice de l'école Saint-Victor.

Des parents d'élèves toujours inquiets

De longs travaux de dépollution ont permis cette rentrée finalement peu retardée. Mais malgré tout, certains parents d'élèves restent méfiants. "Apparemment, ils ont tout nettoyé, mais moi je ne suis pas rassuré car, s'il y en avait dans l'école, il y en a partout dans le quartier", s'inquiète l'un d'entre eux. Certaines écoles ont, elles, été forcées de reporter leur rentrée. Elles espèrent recevoir le feu vert d'ici la semaine prochaine.

