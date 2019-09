Notre-Dame : cinq écoles ont rouvert leurs portes

Quatre jours après les autres, des élèves de l'école privée Saint-Victor, dans le Ve arrondissement de Paris, retrouvent le chemin de l'école. Une rentrée décalée due à une contamination au plomb à la suite de l'incendie de Notre-Dame. "On a dû attendre deux jours pour être sûr que l'école soit belle et propre pour vous accueillir en sécurité", explique la directrice Jeanne Rousselet aux parents et aux enfants.

Pas de plomb dans la cour d'école

Les résultats des dernières analyses montrent qu'a priori, tout est redevenu normal après le nettoyage. "Il n'y avait pas de plomb dans les classes et pas de plomb dans la cour de l'école. On a tout nettoyé de façon à pouvoir accueillir les élèves aujourd'hui", confirme la directrice de l'école. La plupart des parents semblent confiants, même si certains regrettent de n'avoir été informés de cette rentrée tardive qu'à la dernière minute. Mais il reste quand même des inquiétudes malgré le nettoyage.

Le JT

Les autres sujets du JT