"Les cathédrales traversent les siècles" : la crypte de Notre-Dame de Paris rouvre au public au travers d'une exposition

La crypte de Notre-Dame a rouvert mercredi, un an et demi après l'incendie. En plus des vestiges gallo-romains, le site propose une exposition, où l'on découvre, une fois de plus, que l'histoire est un éternel recommencement.

La cathédrale Notre-Dame de Paris, le 9 septembre 2020. (NOÉMIE BONNIN / FRANCE-INFO)