"Ça va forcément être beaucoup d'émotion" : une messe est célébrée à Notre-Dame de Paris pour la première fois depuis l'incendie

Seules une trentaine de personnes est autorisée à entrer dans la cathédrale pour cet office.

Deux mois très exactement après l'incendie de Notre-Dame de Paris, la cathédrale retrouve sa fonction cultuelle samedi 15 juin. Elle va de nouveau accueillir une messe, la première depuis le 15 avril. Un office religieux en très petit comité est organisé. "Ça va forcément être beaucoup d'émotion", confie Karine Dalle, directrice de la communication du diocèse de Paris. Elle fait partie de la trentaine de personnes autorisées à entrer dans l'édifice. "J'appréhende, ajoute-t-elle. C'est comme si on rentrait dans une maison qu'on a bien connue et que cette maison a tout simplement été incendiée."

Des mesures de sécurité

L'office est prévu dans la chapelle axiale, dans le prolongement de la nef. Pour y parvenir, l'archevêque de Paris et la dizaine de prêtres devront prendre des précautions. "Chacun aura un casque sur la tête, explique Christophe Rousselot, délégué de la fondation Notre-Dame. C'est une chapelle dans laquelle il n'y a aucun risque, l'itinéraire pour y aller est balisé, mais tout le reste de la cathédrale est évidemment un gigantesque chantier."

L'office retransmis à la télévision

Pour partager cet évènement au plus grand nombre, la chaine de télévision catholique KTO est mobilisée. Mais les équipes seront, elles aussi, dans des conditions compliquées. "Il ne reste rien du matériel qui se trouvait dans la cathédrale. Il ne fonctionne plus et il n'est pas accessible, explique Philippine de Saint-Pierre, la directrice générale de la chaine. Il fait très sombre, il n'y a plus d'électricité. On ne va pas essayer de faire croire que tout va très bien."

Le chantier est lui toujours en phase de sécurisation du site pour encore plusieurs mois avant le début, a proprement parler, de la restauration.