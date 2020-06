Impressions d’ailleurs : les îles de Glénan, un air de Polynésie

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Du sable blanc à perte de vue et des eaux cristallines, un dégradé azur dans un bain de soleil... L’archipel des Glénan (Finistère) a des allures de paradis, un parfum de Polynésie. "C’est le paradis, c’est la détente", confie un autochtone. Nous sommes bien en Bretagne, à 18 kilomètres de Concarneau. Les Glénan sont la perle du sud du Finistère. Avec ses nuances de couleurs, l’archipel présente des caractéristiques rares.

Un décor semblable aux Maldives

La couleur du sable y est unique, teintée de blanc avec des morceaux de la mer qui viennent s’échouer sur le rivage. Ces plages évoquent d’autres décors des mers du monde, comme les Maldives, à plus de 8 000 kilomètres de la France. Des paysages idylliques qui attirent les touristes. Mais les Glénan restent une oasis de paix : aucun habitant, quelques côtes rocheuses. L’activité principale de l’archipel reste la voile avec près de 5 000 stages par an. Plus que jamais, les îles Glénan fascinent.

