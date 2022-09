brut

Trois ans avant la fin de la guerre froide, période de fortes tensions géopolitiques et hostilités entre les Etats-Unis et l’URSS, le dernier dirigeant de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, dressait un discours à l’ONU. Avec ce dernier, il explique vouloir réduire les forces armées de l’Union des républiques socialistes soviétiques et consolider les relations entre Union soviétique et États-Unis d’Amérique.

“Passons maintenant au sujet le plus important, sans lequel aucun problème du siècle à venir ne peut être résolu: le désarmement…”

“Aujourd'hui, je peux vous informer de ce qui suit: L'Union soviétique a pris la décision de réduire ses forces armées. Au cours des deux prochaines années, leur effectif numérique sera réduit de 500,000 personnes et le volume des armes classiques sera également considérablement réduit.” Mikhaïl Gorbatchev était le dernier dirigeant de l’URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, encore en vie. Il s’est éteint le 30 août 2022, à l’âge de 91 ans. Retour sur un discours à l’ONU de cette figure centrale de la fin de la guerre froide.

“En accord avec nos alliés dans le Pacte de Varsovie, nous avons pris la décision de retirer six divisions de chars de la RDA, de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie et de les dissoudre d'ici 1991." Avec ces paroles prononcées en 1988, Mikhaïl Gorbatchev explique vouloir limiter les forces armées de l’URSS et consolider ses relations avec les Etats-Unis. “Étant sur le sol américain… Je ne peux que passer au sujet de nos relations avec ce grand pays… Les relations entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique s'étendent sur cinq décennies et demie. Le monde a changé, tout comme la nature, le rôle et la place de ces relations dans la politique mondiale. Pendant trop longtemps, ils ont été construits sous la bannière de la confrontation, et parfois de l'hostilité, ouverte ou dissimulée. Mais ces dernières années, partout dans le monde, les gens ont pu pousser un soupir de soulagement, grâce aux changements positifs dans la substance et l'atmosphère des relations entre Moscou et Washington”, avait-il exprimé à l’ONU.