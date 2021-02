Russie : des soldats enterrés 200 ans après la défaite de Napoléon

Lors d’une cérémonie balayée par le froid et la neige, à Viazma, en Russie, samedi 13 février, huit dépouilles de soldats de Napoléon et du tsar, tombés face à face sur les champs de bataille en 1812, ont été enterrées. Deux ans plus tôt, c’est là, à 230 kilomètres de Moscou, que les équipes de France Télévisions avaient filmé les fouilles qui ont permis de découvrir ces ossements. Un groupe d’archéologues franco-russes faisait alors ses premières découvertes.

Les corps de 120 soldats retrouvés

Au total, les corps de 120 soldats, trois adolescents et trois femmes ont été retrouvés. Russes et Français n’ont pas pu être distingués. "Malgré le fait qu’ils se soient battu les uns contre les autres, ils pourront maintenant retrouver la paix", estime Svetlana Makeeva, vice-présidente de la fondation pour le développement des initiatives franco-russes. Cette cérémonie intervient 200 ans après la mort de Napoléon et au moment où les relations entre l’Europe et la Russie sont au plus bas.