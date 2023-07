Reportage "Chaque mètre carré contenait d'innombrables objets archéologiques" : plongée dans la première piscine en plein cœur de la vieille ville de Jérusalem

Après sept années de travail, une piscine exceptionnelle va ouvrir au public en août prochain, au pied des remparts de la vieille ville de Jérusalem. Véritable musée, cet équipement a aussi vocation à réunir toutes les communautés.

C'est une piscine de 16 mètres de long par 8 mètres de large. Le fond est bleu lagon, les lumières sont tamisées et les matériaux sont nobles : pierre blonde de Jérusalem, bois, faïence... Cet équipement hors du commun a été inauguré au début de l'été, en attendant les premiers nageurs en août, au pied des remparts de la vieille ville de Jérusalem, dans le complexe sportif de l'école catholique franciscaine Terra Sancta. "Chaque mètre carré contenait d'innombrables objets qui vont de Jésus-Christ et des Romains jusqu'à aujourd'hui... Toutes les périodes", décrit le directeur de l'école, le Père Ibrahim Faltas.

Sept années ont été nécessaires pour en arriver à un tel joyau technique, sportif et culturel. "Lors de l'inauguration, il y avait plein d'étrangers venus d'Amérique, d'Italie, d'Egypte, de France, du monde entier. Et ils étaient unanimes à dire qu'il n'y a pas d'autres piscines dans le monde établies au cœur d'une telle richesse culturelle et archéologique. Honnêtement, mettre en œuvre un tel projet à Jérusalem, dans la ville sainte, c'était impossible... C'est un miracle !", explique le prêtre.

Le Père Ibrahim Faltas est le directeur de l'école catholique franciscaine Terra Sancta au sein de laquelle la piscine a vu le jour. (Frédéric Métézeau / Radiofrance)

Des objets romains, chrétiens, abbassides, mamelouks sont exposés dans le hall. Depuis le sauna, on voit même les restes d'une église byzantine. Cette piscine ressemble à un musée, mais c'est bien un projet sportif et social. "Dans cette ville, les communautés font face à de vrais fléaux que sont la drogue et l'alcool, indique le Père Ibrahim Faltas. Et donc pour y mettre un terme et sortir ces jeunes des addictions, il n'y a rien de mieux que le sport. Les statistiques disent qu'en vieille ville, un jeune sur trois consomme de la drogue ou de l'alcool".

"Cette piscine est pour tous les enfants de Jérusalem, les chrétiens, les juifs, les musulmans. Ils sont tous les bienvenus." Père Ibrahim Faltas, directeur de l'école à franceinfo

Les fouilles ont commencé en 2016 et le chantier de la piscine en 2021. La France a joué un rôle essentiel raconte Martin Parent, directeur de l'Agence Française de Développement (AFD) à Jérusalem : "Ce qui nous a tout de suite séduits dans ce projet, c'est l'accès à une éducation de qualité. Le budget total, ce sont à peu près 2,5 millions d'euros, l'AFD apporte 1,5 million d'euros donc à peu près les deux tiers du projet. Ce projet, évidemment, est unique".

Depuis le sauna, les restes d'une église byzantine peuvent être observés. (Frédéric Métézeau / Radiofrance)

Jérusalem en général, et sa partie Est, palestinienne occupée en particulier, sont sous-équipées en piscines. Trop peu d'enfants apprennent à nager et quand ils vont à la mer ou au lac, il y a des noyades. L'ouverture au public est prévue le 1er août. Le Père Ibrahim Faltas espère qu'elle sera ouverte de 6 heures à minuit tous les jours.