Normandie : rencontre avec des passionnés de cidre et d'histoire

Guillaume Capelle, producteur de cidre en Normandie, est aussi un brasseur de bière. Avec les confinements successifs, la vente de ses produits à la ferme a subi un véritable coup d'arrêt. Il a connu 60 % de pertes sur les trois premiers mois de confinement, en 2020. Le producteur a dû se diversifier, et livre désormais des bars et restaurants, eux-mêmes fragilisés par la crise. "On va quand même perdre toutes les festivités qui tournent autour des plages du débarquement, les Américains, on n'en voit plus du tout", lance un restaurateur.

Revivre le débarquement

Sylvie et Jean-Marie Caillard, deux passionnés des années 1940, ont profité des confinements pour partager leur passion en photo. Ils se mettent ainsi en scène dans des tenues rétro pour un shooting plein d'humour, qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Le Normandy Victory Museum a justement ouvert dans la Manche pour faire revivre aux visiteurs ces années riches d'histoire. On y trouve de nombreux objets de collections, que les visiteurs peuvent désormais découvrir.