Nice : le parc botanique prend des allures de jardin chinois

À Nice (Alpes-Maritimes), le Nouvel An est chinois. Pour la période des fêtes, le célèbre parc botanique de la cité azuréenne s'est allumé de plus de 500 lanternes. Au fil de la balade nocturne, on rencontre des tableaux mettant en scène des emblèmes de l'empire de Millieu, comme le dragon ou le panda, ou encore des fragments de la vie quotidienne chinoise traditionnelle.

Une Grande Muraille miniature reconstituée

Après avoir payé les 17 € de l'entrée, les curieux peuvent ainsi déambuler à leur rythme dans les allées du jardin. "On sent cette zénitude dès qu'on rentre... La musique, l'eau...", décrit une visiteuse. Le clou de la promenade ne pouvait être qu'une représentation de la Grande Muraille. L'édifice est ici haut de 18 m. À ses pieds, une reconstitution d'un moment historique pour la Chine, quand il y a plus de 2 000 ans, le premier empereur unifiait six petits royaumes en un seul et même État. "On parle du territoire, mais il a aussi unifié la langue, la monnaie et puis la loi, rappelle Jing Wang, la coordinatrice du projet. Donc pour nous, c'est vraiment la signification de la naissance du pays."