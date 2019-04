Londres : Westminster, l'abbaye des rois et des reines

C'est l'abbaye des reines et des rois. À Londres (Royaume-Uni), au bord de la Tamise, à l'ombre du Parlement et de Big Ben, se dresse l'édifice le plus emblématique du pays : l'abbaye de Westminster. Son style gothique, ses deux tours majestueuses, Westminster est à Londres ce que Notre-Dame est à Paris. Depuis Guillaume le Conquérant, tous les rois d'Angleterre puis du Royaume-Uni y ont été couronnés. 3 000 personnes reposent dans la nécropole royale.

Des couronnements célèbres

Pour les visiteurs, c'est une étape incontournable. "L'abbaye de Westminster a des différences, mais surtout des points communs avec la cathédrale de Notre-Dame. Parmi toutes les églises ici, c'est la plus haute. C'est un édifice de style français : du pur gothique !", explique Peter Glancy, un guide devant l'abbaye à son groupe de touristes. C'est dans cette abbaye que la jeune princesse Elizabeth, pas encore reine, épouse son prince Philippe en 1947. C'est également ici qu'elle se fait couronner, en mondovision. 58 ans plus tard, Westminster a célébré un autre mariage princier : celui de Kate Middleton et du prince William.

Le JT

