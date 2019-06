Pays-Bas : la compagnie des chemins de fer va verser des dizaines de millions d'euros à des victimes de l'Holocauste

La société nationale Nederlandse Spoorwegen (NS) s'était officiellement excusée en 2005 pour avoir transporté des juifs déportés vers l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

La compagnie néerlandaise des chemins de fer a annoncé mercredi 26 juin qu'elle versera plusieurs dizaines de millions d'euros afin d'indemniser les juifs déportés vers les camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces indemnisations concernent à la fois les survivants et les proches de ceux qui sont décédés, a indiqué la société nationale Nederlandse Spoorwegen (NS).

"On estime que plusieurs milliers de personnes ont droit à l'allocation, dont environ 500 survivants", a déclaré la NS dans un communiqué. La compagnie "consacrera plusieurs dizaines de millions d'euros" à ces indemnisations dans les années à venir. La NS avait annoncé, en novembre 2018, qu'elle allait indemniser les proches de juifs déportés, et avait mis en place une commission afin de déterminer les montants.

15 000 euros pour chaque survivant de l'Holocauste

L'entreprise, qui qualifie cette période de son histoire de "page noire", s'est officiellement excusée en 2005 pour ses actes commis pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aucune indemnité n'a été versée jusqu'à maintenant. L'ancien physiothérapeute de l'équipe de football d'Amsterdam Ajax, Salo Muller, qui a perdu ses deux parents pendant la guerre, militait depuis 2017 pour une indemnisation de la part de la NS.

Le montant de l'indemnisation s'élèvera à 15 000 euros pour chaque survivant de l'Holocauste et entre 5 000 et 7 500 euros pour les enfants nés "avant, pendant ou après la guerre", ainsi que pour les veufs et les veuves, a déclaré un porte-parole de la NS. Environ 5 000 à 6 000 personnes au total "pourrait obtenir l'allocation individuelle", a-t-il ajouté. Sous l'occupation allemande, entre 1940 et 1945, près des trois quarts des juifs néerlandais (soit 100 000 personnes) ont été déportés et tués dans des camps d'extermination. Leur déportation s'est souvent effectuée grâce à la collaboration des autorités et d'entreprises publiques comme la NS.