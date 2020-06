L'historien Zeev Sternhell, figure de la gauche israélienne, est mort à l'âge de 85 ans

Zeev Sternhell avait notamment signé l'ouvrage "Aux origines d'Israël : entre nationalisme et socialisme" et l'essai "Ni droite ni gauche : l'idéologie fasciste en France". Il avait participé à la guerre de Kippour en 1973, avant de cofonder l'ONG Peace Now, "La Paix Maintenant".

L'historien Zeev Sternhell, le 2 février 2015 à Jérusalem. (THOMAS COEX / AFP)