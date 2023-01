Histoire : quand le couple franco-allemand a renoué avec le traité de l'Élysée

Durée de la vidéo : 3 min.

FRANCE 2

Article rédigé par J.Wittenberg, Ph.Maire, R.Gardeux, F.Decominck, S.Fel, B.Coenne, M.Munilla, D.Marguerita - France 2 France Télévisions

Il y a 60 ans, l'Allemagne et la France entendaient se rapprocher et laisser de côté le passé. Le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer voulaient sceller la réconciliation de leur pays avec le traité de l'Élysée.

En pleine reconstruction après la guerre, le couple franco-allemand estimait qu’il fallait se réconcilier. Dès 1948, les premiers jumelages ont lieu entre communes. Un institut des deux pays voit aussi le jour à Ludwigsburg (Allemagne). En 1962, 17 ans après la fin de la guerre, le général de Gaulle donne une dizaine de discours, notamment à Ludwigsburg (Allemagne), en allemand. "C’était émouvant pour les Allemands, car de Gaulle disait aux Allemands ‘Bienvenue dans la famille des sociétés démocratiques, modernes’", déclare Frank Baasner, directeur de l'institut franco-allemand de Ludwigsburg. "Il faut sans cesse se parler" L’année suivante, de Gaulle reçoit Konrad Adenauer à l’Élysée. Ils signent cette amitié retrouvée avec le traité de l'Élysée. Ce pacte marque le début de 60 ans d’entente entre les deux puissances, même et surtout, lorsqu'elles ne sont pas du même bord politique, tels que Helmut Kohl et François Mitterrand, se prenant la main en 1984 devant les tombes de Verdun (Meuse). Le couple a malgré tout connu des crises. "On ne se connaît pas assez, malgré le temps et le travail qui a été fait. Il faut sans cesse se parler", témoigne Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre.