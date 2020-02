Florence : l'art ancestral de la parfumerie

Florence, capitale de la Renaissance en Italie, est restée quasiment inchangée depuis quatre siècles : les églises, les maisons, les musées, et plus étonnant encore, la plus vieille parfumerie au monde, Santa Maria Novella. Une boutique créée en 1612, où tout respire l'élégance. Au milieu des flacons se trouve un véritable trésor, le premier parfum de l'histoire contenant de l'alcool.

Un parfum historique, emblème de la maison

C'est l'eau de la Reine Catherine, qui sent la Bergamote. "Ce parfum a été conçu par des moines, à la demande de Catherine de Médicis, au moment de son mariage avec le roi de France, Henri II. C'est le premier parfum à base d'alcool, que l'on vend encore, c'est notre emblème, notre symbole", explique Eugenio Alphandery, le directeur de la parfumerie. La boutique se visite un peu comme on le ferait d'un musée. Des centaines de personnes y viennent pour le plaisir des sens et pour être plongé dans l'histoire.