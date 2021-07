Etats-Unis: une version miniature de la Statue de la Liberté inaugurée à Washington

Plus de 100 ans après l'arrivée de la Statue de la Liberté à New York (États-Unis), une version miniature a été inaugurée dans les jardins de l’ambassade de France, à Washington, mercredi 14 juillet.

La couronne et la flamme de la Statue de la Liberté seront désormais visibles des habitants de Washington (États-Unis). Une version miniature a été dévoilée mercredi 14 juillet dans les jardins de l’ambassade de France, en présence du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et de son homologue américain, Anthony Blinken. "C’est une grande émotion pour moi, pour nous deux. Je crois qu’il n’y a pas de meilleur symbole de ce qui nous relie, non seulement il y a des années, mais aussi aujourd’hui", a-t-il déclaré.

Une copie conforme à partir du même moule

Cette statue se trouvait auparavant au musée des Arts et Métiers de Paris. Elle a été réalisée à partir du moule original d’Auguste Bartoldi, le père de la Statue de la Liberté, offerte aux États-Unis par la France en 1886. Il y a quelques semaines, elle avait traversé l’Atlantique pour arriver d’abord à New York, accueillie symboliquement sous le regard de sa grande sœur, 16 fois plus grande.